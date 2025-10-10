正宮整理亡夫遺物驚見外遇鐵證　小三辯：開房間純聊天

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻在整理已故丈夫阿興（化名）的遺物時，意外發現丈夫與八大小姐小芸（化名）有不正當男女關係，兩人不僅以「老婆」、「阿公」互稱，還多次出入飯店並發生性行為。雖然小芸堅稱她和阿興去飯店只是開房間純聊天，但並未獲得法官採信，日前被判處應賠償人妻30萬元。

▲小芸強調，和阿興去飯店開房間只是為了聊天。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿興因意外離世，她在整理遺物時，發現丈夫的LINE帳號中有許多與小芸的曖昧訊息紀錄，兩人不僅以「老婆」、「阿公」互稱，還早晚噓寒問暖、隨時保持聯繫，多次出入飯店並發生性行為，就連丈夫的朋友都戲稱小芸為「嫂子」，加上丈夫長年提供金錢援助給小芸，卻把債務留給家裡，讓她無法接受，憤而決定對小芸提告求償145萬元。

小芸則辯稱，她是八大行業從業人員，阿興喜歡流連風月場所，兩人只是消費對價關係，並無交往，況且阿興因身體狀況不佳無法發生性行為，他們到飯店開房間單純是為了聊天，從未做出踰矩行為。

不過，法官檢視阿興和小芸的對話紀錄，發現兩人確實曾互稱「老婆」、「阿公」，還互傳「妳是我最用心愛的人」、「老婆我在906」、「賺錢，不會感到辛苦，是給妳花」等訊息，對話內容親密，充斥著對彼此的關懷與愛意，甚至聊到訂房約會等事情，可見兩人之間確實有不正常往來。

法官接著指出，阿興和小芸的聊天內容涉及個人生活、健康狀況等高度隱私事項，小芸甚至在阿興的朋友面前以「嫂子」自居，這顯然已經不是一般八大行業人員與顧客之間的單純交易往來，最終沒有採信小芸的說詞，並判她應賠償人妻30萬元較為適當，全案仍可上訴。