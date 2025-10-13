　
潰壩衝擊牙科醫療！光復2牙科診所遭重創　牙醫診療站啟用

▲花蓮縣衛生局正式啟動大進國小牙科醫療站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局正式啟動大進國小牙科醫療站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖災害重創光復鄉醫療資源，日前花蓮縣衛生局宣布正式啟動大進國小牙科醫療站，作為光復鄉災後牙科醫療基地，提供鄉親以及收容中心災民牙科預約看診。衛生局繼各醫療站佈建後再進一步整合資源恢復牙科醫療。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，9月23日馬太鞍堰塞湖溢流，造成花蓮縣光復鄉災情慘重，尤其鄉內兩家牙醫診所設施嚴重毀損，衛生局經歷緊急醫療搶救生命期後，看見鄉親牙科醫療的需求，與花蓮縣牙醫師公會、大進國小攜手合作迅速協調資源，啟動醫療支援計畫，運用相對安全且交通方便的大進國小現有牙科診療設備設立牙醫診療站，由牙醫師公會接洽光復鄉菁華牙醫診所張家納醫師進駐，採預約看診。牙醫站開始時間：10/9上午起，預約專線：03-8701389(預約時間：週一～週五8:30–16:30)。

▲花蓮縣衛生局正式啟動大進國小牙科醫療站。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

大進國小牙科醫療站預約時間表。
   
朱家祥指出，考量校園安全，鄉親就診請配合大門駐點人員引導，依指定動線進出。民眾無論持健保卡或健保卡遺失均可就醫，光復鄉民眾免收部分負擔，為了治療品質請鄉親多加利用預約專線，也請大家相互轉告，牙醫診療站目前每週3診次服務，衛生局會持續關注診療站的運作情形，依看診人數多寡，適時調整服務時間。
 
災後的光復鄉不僅需要道路橋梁等基礎設施的修復，更需要醫療照護的持續穩定。健康是重建的基礎，唯有光復鄉親能安心看病，才有力氣修復家園。花蓮縣衛生局持續關注大進國小的牙醫診療，將會維持到牙科診所恢復正常營運為止。醫療是重建家園的起點。大家一同努力，將光復鄉的韌性與美麗，從口腔健康開始，一步一步重新站起來。
 

潰壩衝擊牙科醫療！光復2牙科診所遭重創　牙醫診療站啟用

潰壩衝擊牙科醫療！光復2牙科診所遭重創　牙醫診療站啟用

光復衞生所復建後接手臨時醫療　中西醫門診復開

花蓮光復鄉衛生所於慈濟醫院撤離糖廠醫療站後，10月12 日接手成為臨時衛生所，原有基層醫療與疫苗施打等公共衛生服務，以及太巴塱東富衛生室、富豐衛生室、阿陶莫、加里洞地區，四處巡迴醫療點都將同步恢復。

花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

花蓮百歲阿公罹難！女兒自責「先拉身障兒上屋頂」

101國慶煙火見「鏟子超人」！籌辦內幕曝

男星還低調留花蓮救災！

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

