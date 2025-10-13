來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

▲池田喬俊掃貨台糖砂糖回日本 。（圖／翻攝自X）



日本知名蘋果糖始祖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日訪台，掃貨大量「台糖一號砂糖」要帶回國，結果在機場X光一照都是一包包的粉末物，同時驚動台、日海關，畫面更掀起網路熱烈討論，他13日再度發文證實台糖已經與他聯繫，讓他開心到流鼻血。

池田老闆在日擁有多間店鋪，最近來台參加日本展，結束活動返國時，他特地去超市掃貨台糖一號砂糖，行李箱塞滿約20包、重達20公斤，結果在桃園機場X光一照就被海關攔下，打開行李箱全是「白粉」，他坦率地說自己超愛台灣的砂糖，「在日本買不到」，最終順利登機。未料抵日後，行李又引起緝毒犬注意，他貼出照片，幽默發文稱「台灣砂糖順利通過日本緝毒犬的檢查」。

過去池田就曾多次發文讚賞台灣砂糖，「日本能買到的砂糖純度太高，反而少了個性。這種『一號砂糖』剛好介於兩者之間，我自己非常喜歡。」近日帶砂糖被誤會是「白粉」，也讓他發文笑稱「我是白粉男」，還轉貼台媒新聞表示，「我在台灣上電視出道了！？」受到台日網友熱烈討論。

「

池田13日再度發文更新，「因為收到台灣糖業的訊息太開心了，結果興奮到流鼻血，還上新聞了。」證實台糖與自己聯繫上，網友紛紛留言「為你感到開心」、「老闆太可愛了」。