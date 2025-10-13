　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲池田喬俊掃貨台糖砂糖回日本 。（圖／翻攝自X）

網搜小組／許力方報導

日本知名蘋果糖始祖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日訪台，掃貨大量「台糖一號砂糖」要帶回國，結果在機場X光一照都是一包包的粉末物，同時驚動台、日海關，畫面更掀起網路熱烈討論，他13日再度發文證實台糖已經與他聯繫，讓他開心到流鼻血。

池田老闆在日擁有多間店鋪，最近來台參加日本展，結束活動返國時，他特地去超市掃貨台糖一號砂糖，行李箱塞滿約20包、重達20公斤，結果在桃園機場X光一照就被海關攔下，打開行李箱全是「白粉」，他坦率地說自己超愛台灣的砂糖，「在日本買不到」，最終順利登機。未料抵日後，行李又引起緝毒犬注意，他貼出照片，幽默發文稱「台灣砂糖順利通過日本緝毒犬的檢查」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去池田就曾多次發文讚賞台灣砂糖，「日本能買到的砂糖純度太高，反而少了個性。這種『一號砂糖』剛好介於兩者之間，我自己非常喜歡。」近日帶砂糖被誤會是「白粉」，也讓他發文笑稱「我是白粉男」，還轉貼台媒新聞表示，「我在台灣上電視出道了！？」受到台日網友熱烈討論。

池田13日再度發文更新，「因為收到台灣糖業的訊息太開心了，結果興奮到流鼻血，還上新聞了。」證實台糖與自己聯繫上，網友紛紛留言「為你感到開心」、「老闆太可愛了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

全國首創「桃園國際學生節」　主打運動交朋友即起報名

長榮座艙長稱「機上叫救護車要自費」？機場航務員揭SOP：完全免費

來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

長榮空姐猝逝　黃瓊慧：一天收上百則超時、加班陳情

長榮空姐猝逝！醫示警3重點：保障不能剛好，要替後面爭取存活時間

準「風神颱風」走向詭變估3條路徑　1情況半個台灣猛雨

黃牛惡魔又贏？《鏈鋸人 蕾潔篇》現場出現交易團　美麗華遭出征

「寧靜車廂」挨轟不親子！高鐵撤宣導牌轉彎：不再派員舉牌提醒

42歲女每天堅持3習慣　400多天「甩肉51公斤」褲子5XL減到S碼

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

紅十字會載「7名人質」轉交以軍　數萬民眾擠爆廣場揮國旗、歡呼

要降溫了！變天轉雨時間曝　午後2縣市防大雨

蔣萬安證實已發函新壽！李四川：解約金輝達願概括承受

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

全國首創「桃園國際學生節」　主打運動交朋友即起報名

長榮座艙長稱「機上叫救護車要自費」？機場航務員揭SOP：完全免費

來台掃20包砂糖出境驚動海關　日本老闆證實「收到台糖聯繫」

長榮空姐猝逝　黃瓊慧：一天收上百則超時、加班陳情

長榮空姐猝逝！醫示警3重點：保障不能剛好，要替後面爭取存活時間

準「風神颱風」走向詭變估3條路徑　1情況半個台灣猛雨

黃牛惡魔又贏？《鏈鋸人 蕾潔篇》現場出現交易團　美麗華遭出征

「寧靜車廂」挨轟不親子！高鐵撤宣導牌轉彎：不再派員舉牌提醒

42歲女每天堅持3習慣　400多天「甩肉51公斤」褲子5XL減到S碼

一表看13家金控獲利　前9月共賺進4328億元

9千刷成9萬！外籍店員「撒鹽強推保養品」　女網紅嚇傻求退款遭拒

無緣賺爛！小資女花不到6千元買到10公克黃金存摺　2關鍵錯過暴漲

【玩哏玩到立法院】李坤城見王世堅上台「委員可以從從容容」

生活熱門新聞

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

抱病空服想叫救護車　座艙長：要自費餒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

長榮空服員疑罹罕病猝逝　醫曝3大症狀快就醫

可能有新颱「風神」　最快生成時間曝

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

更多熱門

相關新聞

掃貨20kg砂糖爆紅　日本老闆笑：出道了？

掃貨20kg砂糖爆紅　日本老闆笑：出道了？

日本人氣蘋果糖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日到台灣旅遊，因為太喜歡台灣砂糖，買了約20包帶回日本，重達20公斤的砂糖整個塞滿行李箱。就在他準備回國時，在桃園機場被海關關切，抵達日本後又驚動了緝毒犬，讓網友笑翻。事後他在Threads發文，自己也忍俊不住「我在台灣上電視出道了！？」話題引發熱論。

台糖攜手塑膠中心　推農業資材循環利用與永續發展

台糖攜手塑膠中心　推農業資材循環利用與永續發展

台糖光復糖廠救災為先！供水供地再開放安置空間

台糖光復糖廠救災為先！供水供地再開放安置空間

災區淤泥全堆這！24H不間斷清運「累計破萬噸」

災區淤泥全堆這！24H不間斷清運「累計破萬噸」

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

劉建國協調若瑟醫院長照大樓用地　推動兒童早療資源升級

關鍵字：

砂糖台糖蘋果糖池田喬俊

讀者迴響

熱門新聞

座艙長對話截圖曝光！空服員姊：不想大家看到她憔悴樣

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

快訊／長榮座艙長7點聲明澄清：說我害空服員往生真的太沉重

台中女洗完澡全裸只穿長版T恤　淫男忍不住性侵！結果慘上加慘

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

要降溫了！　變天轉雨時間曝

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

Lulu婚後首露面！遭告白「好險有娶到妳」甜炸

獨／長榮學霸空姐抱病執勤猝逝　生前盼望惹鼻酸

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

柬埔寨街頭「滿地護照」畫面曝光

快訊／金馬影帝病逝！　《天浴》洛桑群培離世享壽68歲

獨／長榮座艙長關心對話曝！34歲空服員曾樂觀這樣回

更多

最夯影音

更多
高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

川普：戰爭結束了！抵達以色列受到「英雄式歡迎」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面