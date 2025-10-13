王世堅《沒出息》神曲兩岸爆紅　網友洗版喊：期待跟高嘉瑜組團

▲王世堅雙十連假發文。（圖／翻攝王世堅臉書）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委王世堅過往質詢金句，近日被中國網友剪輯成歌曲《沒出息》紅遍兩岸。王世堅本人也在雙十連假期間發文玩梗祝福大家連假過的從從容容游刃有餘，吸引2.5萬人按讚，網友也紛紛留言「期待跟高嘉瑜組團出唱片」、「民進黨裡面，就服你～堅哥」、「完了～堅哥流量比總統高」、「從從容容競選北市長，游刃有餘當選台北市長.」、「退出政壇沒關係，但是不要退出樂壇」。

近日，一首由中國網友剪輯「王世堅早年質詢片段」創作的歌曲《沒出息》爆紅，歌詞「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息」，更是洗腦兩岸網友，在網路掀起熱烈迴響。

王世堅受訪被問到此事幽默回應，「網路世界真的太神奇了，充滿生命力與創造力，真的是人才濟濟，充滿天才與鬼才，自己是嘆為觀止」。

王世堅也在雙十連假期間玩梗，發文祝福大家「今年的雙十連假有三天，阿堅祝大家雙十快樂！希望各位鄉親在這個連假中過的從從容容游刃有餘，啊收假的時候千萬別_____，以下開放接詞～」。

該貼文也吸引2.5萬人按讚，網友也留言「期待跟高嘉瑜組團出唱片」、「被政治耽誤的歌手」、「我坦白我是因為沒出息這首歌來追蹤您的」、「民進黨裡面，就服你～堅哥」、「完了～堅哥流量比總統高」、「從從容容競選北市長，游刃有餘當選台北市長.」、「能唱一下嗎」、「非常期待您發表新歌」、「退出政壇沒關係，但是不要退出樂壇」。

前立委高嘉瑜也翻唱這首迷因神曲〈沒出息〉，笑喊「我沒出息的，唱了堅哥的爆紅神曲，不得不承認，真的走音了，沒想到這首歌比〈煎熬〉、〈隱形的翅膀〉還要難唱，尤其最後兩句特別難」。她也透露，王世堅聽過之後稱讚連走音都好聽。

