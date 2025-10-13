長榮空服不敢請假！同行爆內幕「有懲罰機制」：做22年不敢請假

▲空服員若請病假、事假或使用特休，可能遭懲處或被限縮選班權益。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

長榮航空1名年僅34歲的空服員，9月底執勤時突感身體不適，返台後病情急轉直下，短短15天便不幸病逝，目前公司及座艙長的說法與當趟空服員說法不一致，家屬盼釐清真相。就有網友好奇，為何身體不適不能請假？請假會怎樣？貼文一出，許多航空業人員曝內幕，「會有懲罰機制。」

有網友在Threads發文，「我真的蠻好奇長榮請假會怎樣？而且長榮蠻厲害的，感覺那些空服員都不太敢說。」

貼文一出，有同行透露，「請假會被高層請去『會面』。他們曾經有處罰班表，只能無限的飛短班跟待命，一個月，有半個月都在待命，待命後面接你的假日，讓你根本無法安排假日的任何行程，因為你不知道會不會被抓」、「有說明年起，只要請假就扣點，影響升等跟給爛班，因此沒人敢請假」、「比你晚進公司四年的學弟妹因為沒請假，而比你早升遷，公司也不避諱告訴你，他們現在就是看出缺勤升遷，完全不看你個人表現或資歷，試問是你你還敢請嗎？」

也有過來人坦言，「我飛25年退休，除了睡過頭遲到兩次之外，我連續22年沒請過一天假⋯我身體很好嗎？不，我忍」、「長榮航空我是不清楚，長勤（長榮航勤）全勤5000，第一次扣3000第二次扣2000，等於當你請到第一天薪水5000差不多拜拜，然後請假太多，會從課長開始約談，請到40天以上（含事病假）協理約談」。

還有人指出，「全全勤（一天假都沒請，包含臨時特休）3個月，才能申請下下個月的航班（可以排15個志願，像申請大學那樣，當然只會過一筆），和三天連續的day off，當然這不是保證的，如果你剛好申請的航班太多人申請，大家就來比優先順序（誰全全勤比較久、過去12個月內過了幾次申請，過的次數越多排序越後），第一志願沒了，往下一個排序，病態全全勤（5年10年一天假都沒有請的）的人太多，也有可能你全全勤3個月排了15個志願，一個都沒中，那就只能等下個月了。」