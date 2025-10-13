新店退休男酒醉返家躺路中　小黃運將找車位沒注意輾過奪命

▲王男酒醉倒在路中，遭開計程車的朱男輾斃。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區昨天（12日）晚間9時許發生死亡車禍，一名男子倒臥在北宜路二段391巷內，遭返家找車位的小黃司機輾過，經送醫搶救仍宣告不治。經院方檢驗，男子生前喝了不少酒，警方初步研判，男子疑似喝酒返家時路倒，肇事的小黃司機未發現，不慎輾過，確切肇事原因，仍待鑑識人員進一步釐清。

據了解，住在新北新店北宜路二段巷內的69歲王姓男子與家人同住，退休後時常會與好友相約喝酒。昨天晚間6時許，王男出門赴約，返家時行經必經的山區小道，疑似因不勝酒力倒臥在路中。住在附近開計程車的43歲朱男，晚間9時許休息返家，便到巷內找車位。

▲王男酒醉返家，疑似不勝酒力倒在回家必經道路上。（圖／記者陸運陞翻攝）

由於天色昏暗又加上山區道路視線差，朱男直接輾過倒在路中的王男，下車查看才發現肇事。救護人員到場，發現王男左手骨折、氣血胸，並呈現腦死狀況，送醫急救後仍宣告不治。警方對雙方酒測，朱男並無酒駕情況，而王男抽血檢驗，經換算為吹氣值，高達0.55毫克以上。確切死因仍待檢察官刑事相驗後釐清。

▲救護人員將遭輾的王男送醫，經搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）