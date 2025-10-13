「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路愈走愈毛...竟是真實案例

▲10年前，台中2名女大生在大坑4號步道迷路，卻詭異聽到「阿北指路」往河床走，讓2人越走越偏。（圖／台中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

10年前，台中市兩名女大學生騎車到北屯區中正露營區迷路5小時，未帶照明設備，黑夜又聽到「吹狗螺」，嚇得打電話報警。最後警方找到兩人時，女大生喜極而泣，還說有「阿北」指路，讓人嚇得發毛。這段真實故事，近日又在網路瘋傳，再度掀起話題。

事件真實發生在2014年12月12日，警方表示，2名女大生中午上山，走了至少5小時卻迷路，因沿途欣賞風景又沒有注意時間，直到山區天色昏暗看不清楚路況，想找人幫忙時才發現已經四下無人，附近又有野狗不斷「吹狗螺」，無奈之下只能報警求救。

▲4號步道白天視野遼闊可欣賞頭嵙山青翠連綿的峰巒。（圖／台中市府提供）



女大生當時爬的是4號步道，屬於健腳級步道，亦是大坑12條步道中難度最高的一條，白天視野遼闊可欣賞頭嵙山青翠連綿的峰巒，但夜晚無照明，且崎嶇難行，一有事情就真的叫天天不應、叫地地不靈。

當時員警先欲先用電話聯繫確認2名女大生的正確位置，但2人都是初次到大坑地區登山，根本分不清楚方向，費了好一番功夫，才研判位置應在3號步道上，拿手電筒搜尋終於在半山腰附近找到人。

兩名女大生見到警方時崩潰地哭出來，透露迷路時，「有阿北告訴她們沿著溪床道路走，走下去，就走到了，但愈走愈偏僻。」

這句話聽在警方耳裡嚇了一跳，因女大生所在位置周邊無法通行到河床，若真的照走，後果恐不堪設想，「山中阿北指路」故事也多添了幾分靈異驚悚色彩。