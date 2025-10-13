　
大陸 大陸焦點 特派現場

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

▲▼青島海關查獲「問題地圖」6萬張。（圖／翻攝大陸「海關發布」）

▲青島海關查獲的所謂「問題地圖」。（圖／翻攝大陸「海關發布」）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，青島海關所屬黃島海關關員在對一批出口貨物進行現場查驗時，查獲所謂「問題地圖」6萬張，並稱出現「台灣省」標注錯誤等問題。

據大陸「海關發布」稱，該批地圖缺少自然資源部核發的公開地圖的審圖號，存在「台灣省」標注錯誤，漏繪南海諸島、釣魚島（台灣稱釣魚台）、赤尾嶼等重要島嶼，漏繪南海九段線及中日海上島嶼歸屬範圍線等問題。

大陸海關稱，根據大陸的《海關進出境印刷品及音像製品監管辦法》規定，「問題地圖」屬於「危害國家統一、主權和領土完整的」物品，禁止進出境。

大陸近年發生多起查獲「問題地圖」案件。此前，大陸已發布標準地圖，稱要從源頭上減少「問題地圖」的出現。目前，大陸31個省、自治區、直轄市以及新疆生產建設兵團，均提供了線上發布路徑和標準地圖服務。

去年5月，大陸自然資源部辦公廳與工業和信息化部辦公廳聯合發布通知，規範APP登載使用地圖行為。

該通知強調，要強化國家版圖意識宣傳；APP主辦者應按照自然資源主管部門、電信主管部門要求，知悉了解地圖管理相關法律法規，牢固樹立「地圖無小事」的觀念，在APP開發、上線審查階段明確規範使用地圖的要求，從源頭上防止「問題地圖」的出現，以實際行動維護國家主權、安全。

