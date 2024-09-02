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陸僅開放花蓮文旦輸入　防檢署喊話：不應限定特定地區

▲台灣文旦柚今起恢復可輸入大陸。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台灣文旦柚今起恢復可輸入大陸，但首波核准名單都在花蓮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國海關總署今（2）日透過海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議平台通知，今起恢復台灣文旦輸入，但「須來自審查合格並予以註冊登記的包裝場和果園」，首批開放名單均在花蓮。農業部防檢署發布新聞稿回應，中國應提供檢疫條件與申請供果園註冊程序，且不應限定特定地區，呼籲雙方在平台架構下進行技術對話。

防檢署表示，經查中國海關總署網站已公布19處包裝場及45處供果園核可輸中清單，均位於花蓮地區，因中方尚未透過兩岸平台正式提供輸入相關檢疫規範，已透過兩岸平台機制洽請中國提供具體檢疫條件，以利文旦符合中國農藥殘留規定且無罹染介殼蟲，得以順利輸銷。

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防檢署指出，考量正值文旦產季，將先參照過往我國文旦柚輸中的做法辦理檢疫，自即日起將受理業者申請輸出檢疫，經加倍取樣及目視檢查確認無介殼蟲等有害生物後，在無加註特殊內容條件下，方核發輸出植物檢疫證明書。　

防檢署副署長杜麗華表示，前年8月中國以驗出介殼蟲為由，禁止台灣柑橘類水果輸入，今天僅接獲通知核准19處包裝場及45處供果園文旦柚可輸入，對於新的檢疫條件、後續供果園或包裝廠如何提出申請並未提及，國內除了花蓮尚有其他文旦產區，盼對岸能清楚說明相關檢疫與申請辦法，讓其他地區農民有所遵循。

防檢署說明，我方已於2022年9月21日提送台灣柑橘類鮮果實輸往中國檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，但始終沒有獲得中方正面回應。

防檢署強調，中國恢復我國文旦輸入，應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台說明清楚檢疫規範。針對仍遭中方暫停進口的農漁產品，希望中國依據國際貿易規範，與我方進行技術對話，儘早恢復貿易。此外，農業部將持續開拓海外高端市場，如新加坡、日本及加拿大等，讓更多台灣優質農產品行銷全球。

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