諾貝爾和平獎「名單外洩」？頒獎前押注異常暴增　委員會要查了

記者陳宛貞／綜合外電報導

2025年諾貝爾和平獎10日頒發給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），但在得主揭曉前幾小時，國際博彩網站Polymarket出現異常押注潮，引發挪威諾貝爾委員會關切，懷疑可能發生「間諜行動」。

《衛報》報導，據挪威媒體調查，截至9日為止Polymarket賭盤預測，獲獎機率最高的是俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya），領先馬查多等潛在贏家，隔天卻出現詭異變化。

10日午夜剛過不久時，馬查多獲獎機率仍為3.75%，落後尤莉雅及美國總統川普，不到2小時後卻飆升至72.8%，代表押注人數激增，而此時距離官方宣布得主僅剩幾小時。其中一名用戶因押注馬查多獲利逾6.5萬美元，另一名贏家的帳號甚至是下注當天才註冊。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）向《彭博》坦言，「看起來我們成了想從我們的資訊中牟利的犯罪者獵物。」

諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jørgen Watne Frydnes）表示，該組織「向來善於保守秘密」，強調過去半世紀來程序皆高度保密。哈普威金則稱，目前斷定得主是否外洩言之過早，但預計將對此啟動調查。