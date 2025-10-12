　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

諾貝爾和平獎「名單外洩」？頒獎前押注異常暴增　委員會要查了

▲▼ 諾貝爾和平獎傳出得主提早外洩疑雲。（圖／路透）

▲ 諾貝爾和平獎傳出得主提早外洩疑雲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2025年諾貝爾和平獎10日頒發給委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado），但在得主揭曉前幾小時，國際博彩網站Polymarket出現異常押注潮，引發挪威諾貝爾委員會關切，懷疑可能發生「間諜行動」。

《衛報》報導，據挪威媒體調查，截至9日為止Polymarket賭盤預測，獲獎機率最高的是俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya），領先馬查多等潛在贏家，隔天卻出現詭異變化。

10日午夜剛過不久時，馬查多獲獎機率仍為3.75%，落後尤莉雅及美國總統川普，不到2小時後卻飆升至72.8%，代表押注人數激增，而此時距離官方宣布得主僅剩幾小時。其中一名用戶因押注馬查多獲利逾6.5萬美元，另一名贏家的帳號甚至是下注當天才註冊。

挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）主席、挪威諾貝爾委員會（Nobel Committee）秘書哈普威金（Kristian Berg Harpviken）向《彭博》坦言，「看起來我們成了想從我們的資訊中牟利的犯罪者獵物。」

諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jørgen Watne Frydnes）表示，該組織「向來善於保守秘密」，強調過去半世紀來程序皆高度保密。哈普威金則稱，目前斷定得主是否外洩言之過早，但預計將對此啟動調查。

10/11 全台詐欺最新數據

394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」！　店員1舉動網狂讚
楊祐寧砸百萬開元鍋新店！3天前才對罹癌爸病體「有信心」今永別
5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬
黃立成加密貨幣「慘賠16.7億」！　曾一夜賺1.9億被封：幣
高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了
快訊／楊祐寧父親癌逝！　曝最後道別「全家緊握黑白照」

在尋覓伴侶的過程中，職業與個性、生活習性同為重要的考量要素。近期，一項關於「男性理想對象職業」的網路投票在社群平台Dcard上引起迴響，吸引了超過8千人熱情參與，最終有數個特定行業從中脫穎而出，成為多數人心中的首選。然而，yes123求職網也公開相關調查報告，其結果與網路民意調查卻呈現出分歧傾向。

