以色列驅逐171名援助者　「環保少女」穿獄服現身：這是種恥辱

記者張方瑀／綜合報導

以色列政府6日宣布，驅逐加薩援助船隊的171名參與者出境，其中包括瑞典知名氣候行動人士「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）。這批人員上週試圖突破以色列對加薩（Gaza）的海上封鎖運送物資，遭以軍在國際海域攔截後拘留。

援助船遭以軍攔截 逾400人行動受阻

根據法新社報導，這支由45艘船組成的援助船隊原本計劃運送糧食及醫療物資至加薩，試圖打破封鎖並開設人道走廊。聯合國（UN）指出，歷經兩年激烈衝突，加薩走廊當地已陷入嚴重饑荒。

以色列軍方自10月1日起在國際海域展開攔截行動，阻止逾400人搭乘的船隻抵達加薩。以色列外交部發言人表示，截至目前已有341名「全球堅毅船隊」（GSF）成員被遣返回國，另有138人仍遭拘留，其中逾40人正在進行絕食抗議。

童貝里被遣返雅典 稱「政府在助長屠殺」

以色列外交部在社群平台X上貼出照片顯示，童貝里與兩名女性穿著以色列監獄常見的灰色運動服，步行穿越拉蒙機場（Ramon Airport），隨後被送往希臘及斯洛伐克。

童貝里抵達雅典後舉起拳頭，接受群眾獻花與歡呼。她在機場受訪時表示，這次行動是「史上最大規模、試圖打破以色列非法且不人道封鎖的海上行動」，強調「這是一場全球人民對抗政府無能的團結故事」。

她痛批，「我們的政府助長了種族滅絕與破壞，他們不代表我們。這場行動的存在本身就是一種恥辱。」童貝里也提到被拘期間「受到虐待與不當對待」，但強調「那不是這個故事的重點」。

參與者控遭暴力對待 以色列斥為「假新聞」

部分被遣返的船隊成員在抵達土耳其伊斯坦堡後向媒體表示，曾遭以色列軍警毆打、拖行、蒙眼、綁起手腳，甚至被關進籠子裡辱罵。來自瑞士的9名返國人士則指控拘留條件「不人道、侮辱人格」。

對此，以色列外交部反駁稱，這些指控是「預先策劃的假新聞行動」，強調所有被拘留者的法律權利「已且將繼續獲得完整保障」。

外交部補充，唯一涉及暴力的事件是，一名西班牙公民在凱齊奧特監獄（Ketziot Prison）接受例行醫檢時咬傷醫護人員，導致對方輕傷。

聯合國籲解除封鎖 以方駁斥種族滅絕指控

GSF的船隻於上月底自巴塞隆納啟航，當時聯合國支持的「糧食安全階段分類整合系統」（IPC）警告，加薩市已爆發飢荒，恐在數週內蔓延至中部與南部。

哈瑪斯（Hamas）控制的加薩衛生部指出，自戰爭爆發以來，已有至少460名巴勒斯坦人死於營養不良，其中182人是在飢荒宣布後死亡。

聯合國呼籲以色列立即解除封鎖，允許救援物資進入，並重申以色列作為占領方，有責任確保當地居民獲得足夠糧食與醫療資源。不過，以色列堅稱其行動符合法律規範，並否認外界所指的「種族滅絕」說法。

加薩戰爭死傷慘重

以色列軍方強調，對加薩的軍事行動是為回應2023年10月7日哈瑪斯對以色列南部的攻擊事件，該攻擊造成約1200人喪生、251人被挾持。根據加薩衛生部統計，截至目前，以色列空襲與地面行動已造成超過6萬7000人死亡。