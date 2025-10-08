　
軍武

5秒熔毀超音速反艦導彈　燎原-1激光武器率先上071登陸艦

▲▼解放軍海軍東部戰區某登陸艦支隊的071型四明山艦（舷號986）。（圖／資料圖／翻攝自中國軍網）

▲071型綜合登陸艦「四明山號」。（圖／資料圖／翻攝自中國軍網）

軍武中心／綜合報導

才在大陸九三閱兵式上首度公開的LY-1艦載激光（雷射）武器，近日被證實已成功加裝在071型綜合登陸艦「四明山號」上。分析指出，這款命名為「燎原-1」的武器系統攔截範圍達10-20公里，可有效應對近距離高速目標，模擬對抗顯示，其能在5秒內熔毀超音速反艦導彈的導引頭，展現強大的毀傷能力。

隸屬於解放軍海軍東部戰區某登陸艦支隊的071型四明山艦（舷號986），近日透過《央視》鏡頭曝光艦上安裝於前甲板76毫米主炮後方的新武器系統，正是在閱兵式亮相的LY-1「燎原-1」艦載激光武器。

據了解，四明山艦早在今年2月就已隨安徽艦編隊進入西太平洋，展開首次實戰化遠海訓練，當時訓練內容包含惡劣天氣射擊和靶彈攔截測試，驗證激光武器在複雜環境中的穩定性和可靠性，為後續批量列裝提供技術依據。而《央視》也在報導確認，四明山艦的激光武器已進入部隊試用階段，表明性能可能達到實戰部署的標準。

▼「燎原-1」艦載激光武器被證實安裝在071型綜合登陸艦「四明山號」前甲板76毫米主炮後方。(圖／翻攝自大陸網站)

▲▼LY-1「燎原-1」艦載激光武器被證實安裝在071型綜合登陸艦「四明山號」前甲板76毫米主炮後方。(圖／翻攝自大陸網站)

這款被大陸媒體盛讚讓該國海上防空跨入「無限彈倉」時代的新式武器，並不如外界預估率先安裝在技術較為先進的055型大型驅逐艦，而是選擇071型綜合登陸艦，主要是因該型艦艇防禦能力相對較弱，常被視為敵方優先打擊目標，特別在兩棲登陸作戰中，登陸艦需在近岸區域作戰，面臨無人機蜂群、反艦導彈及高速突防目標的飽和攻擊威脅。有了燎原-1的助拳後，將可與海紅旗-9C遠程導彈、紅旗-16C中程攔截系統等形成多層次防空網，大幅度增強生存能力。

知名軍事自媒體「矚望雲霄」指出，071型登陸艦約2.5萬噸巨大排水量及寬敞的內部空間，也為安裝高功率激光武器提供了理想條件。從官媒報導畫面顯示，燎原-1系統安裝於前甲板76毫米主炮後方、駕駛台前下方平台，採用可開啟的半球殼設計，平時關閉以保護設備，作戰時打開以實施打擊。相比之下，055艦雖技術先進，但其緊湊的艦體設計和現有近防系統布局，可能需要全新設計才能容納如此龐大的激光武器系統。

該評論進一步分析，燎原-1功率可能高達300千瓦，超過美國伯克級驅逐艦搭載的60千瓦太陽神系統，同時攔截範圍達10-20公里，模擬對抗顯示，其能在5秒內熔毀超音速反艦導彈的導引頭。值得注意的是，燎原-1單次攔截成本僅約1美元，遠低於傳統近程防空導彈，其依托艦載能源系統供能，理論上實現「彈藥無限」，特別適合對抗無人機蜂群及飽和攻擊。

▼LY-1艦載激光（雷射）武器。（圖／翻攝央視）

▲解放軍海軍LY-1艦載激光（雷射）武器。（圖／翻攝央視）

關鍵字：

LY-1燎原-1激光武器071型登陸艦四明山艦大陸軍武軍武

