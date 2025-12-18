獨／營造二代麗寶賽道自撞受困　控法拉利煞車瑕疵求償2500萬

▲法拉利賽車自撞護欄起火，駕駛一度受困車內。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

興亞營造工程股份有限公司與上市公司金雨企業（4503）經營核心成員卓政懋、卓政輿，因一輛法拉利488GTB在賽道日活動中失控自撞護欄、車輛全毀，主張煞車設計瑕疵，向法拉利台灣代理商台灣蒙地拿股份有限公司提起民事訴訟，合計求償逾2500萬元。士林地院審理後認，鑑定結果無法證明事故與車輛設計瑕疵具相當因果關係，判決敗訴。

卓政輿為興亞營造工程股份有限公司董事，為該公司董事長卓燦然之子，屬營造業家族第二代成員，並參與相關工程與投資事業的經營；另方面，他亦為上市公司金雨企業重要經營成員，與兄長卓政懋長期共同參與公司營運與決策。金雨企業以自動販賣機研發與製造起家，近年積極布局智慧零售、無人商店系統，並跨足伺服器機殼代工等科技製造領域，在機電與智慧設備產業具一定知名度。

判決指出，該輛法拉利488GTB於2016年間購入，新車價約1460萬元。事故發生於2019年11月5日，當天由卓政輿實際駕駛該車，其兄長卓政懋則坐於副駕駛座，一同參加由台灣法拉利車主協會主辦、台灣蒙地拿協辦的賽道日（Track Day）活動，地點位於台中麗寶國際賽車場。

事故發生時，車輛在賽道直線段高速行駛後，進入右彎彎道前的減速區段，卓政輿為準備過彎踩下煞車，車輛隨後出現失控情形，未能依原行駛路線進入彎道，而是衝出賽道並撞擊護欄，造成車輛嚴重毀損。

事故發生後，卓政輿一度受困車內，後續在外力協助下脫困並受傷送醫；卓政懋亦在事故中受傷。事故後，卓氏兄弟與興亞營造工程股份有限公司一併提起民事求償。

原告主張，系爭法拉利488GTB存在煞車油壺蓋設計不當的安全疑慮，在賽道高速行駛及高溫、高負荷環境下，可能導致煞車油因密合性不足而洩漏，使制動力突然減弱甚至失靈，進而釀成事故。

▼請求2500萬元賠償原因。（圖／AI製）

為佐證其說法，原告於訴訟中引用多篇國內外新聞報導與美國相關訴訟資料，並提出汽車評論人Andy老爹於網路平台發布的試車與解析影片，內容提及法拉利488系列車款曾因煞車油壺蓋設計問題進行改正，認為在激烈操駕與高溫條件下，煞車油可能因設計瑕疵而外洩，進而影響制動效果。

原告因此請求賠償車輛全毀損失1271萬5200元，並為卓政懋、卓政輿請求非財產上損害慰撫金，另依《消費者保護法》主張懲罰性賠償，合計求償金額超過2500萬元。

為釐清事故成因，士林地院審理期間依職權委託明志科技大學進行專業鑑定，並再行補充鑑定。鑑定內容包括比對原廠召回改正前後煞車油壺蓋設計差異、分析煞車油溫升與容量變化，以及在高負荷行駛條件下，油壺密合性是否足以導致煞車油大量逸漏並影響制動效能。

鑑定結果指出，改正後油壺蓋在密合性與防漏性上確實有所提升，但改正前設計仍具基本功能；以本案賽道路況與行駛條件評估，尚無明確證據顯示油壺蓋設計會導致煞車油大量洩漏，進而造成制動力顯著喪失，事故與油壺蓋設計之間「較無直接因果關係」。

▲鑑定意見認為，事故與油壺蓋設計之間「較無直接因果關係」。（圖／AI製）

法院指出，雖然《消費者保護法》採無過失責任制度，但消費者仍須就「商品欠缺安全性」與「損害發生」之間具備相當因果關係負舉證責任。本案中，原告未能證明事故當下車輛確實處於煞車失靈或制動力不足狀態，事故影像時間短暫，亦無法作為直接證明。

法院並認為，原告提出的新聞報導、網路影片及國外訴訟資料，多屬個別案例說明或評論性內容，欠缺中立專業鑑定基礎，難以作為認定本案事故原因的依據。由於消保法第7條商品責任請求不成立，原告依同法第51條主張懲罰性賠償亦無從准許，最終判決駁回原告全部請求及假執行聲請，並命原告負擔訴訟費用。