強化偵查布局！士檢招考檢察官助理　上班地點在天母生活圈

▲強化重大案件偵辦，士林地檢署招募檢察官助理生力軍。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

為配合法務部推動的「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，並因應詐欺及重大複雜案件犯罪手法日益多變，士林地檢署持續強化偵查人力布局。經法務部向行政院爭取並獲核定增補員額後，士林地檢署正式啟動115年度檢察官助理公開甄選作業，廣邀具法律專業背景、對司法實務有熱忱的人才加入團隊，成為反詐與重大案件偵辦的重要生力軍。

士檢指出，檢察官助理以約用人員方式進用，主要協助檢察官辦理偵查、公訴及相關輔助業務，工作內容包括案件爭點分析、事證資料彙整、法律問題研究，以及製作卷證分析報告與附表等。在詐欺案件、國民法官法案件及其他重大複雜案件偵辦上，檢察官助理扮演關鍵角色，有助於提升案件處理效率與整體偵查品質。

本次甄選進用後，待遇採月薪制，並依規定支給加班費及年終獎金等相關福利。甄選方式原則上採筆試及口試辦理，報名資格、甄選程序及應備文件，均詳載於甄選簡章。

士檢表示，報名截止時間為115年1月9日（星期五）下午5時30分，歡迎有志投入司法實務、共同守護社會治安與人民財產安全的民眾踴躍報名。甄選簡章及相關資訊，請至士林地檢署全球資訊網查詢。

值得一提的是，士林地檢署位處生活機能便利的士林天母生活圈，步行可達高島屋百貨，鄰近味全龍棒球場，在緊湊的司法工作之餘，也兼具完善的生活環境，吸引不少法律實務工作者長期投入。