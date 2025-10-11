駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

▲男教練名叫「甄嬛」，引起網友關注。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西榆林一名35歲的男性駕訓班教練最近在網路上貼出自己去看演唱會的飛機票，被網友注意到他的姓名竟然叫「甄嬛」，與宮廷劇《後宮甄嬛傳》中的女主角同名。網友們於是瘋狂在留言區用電視劇中的台詞調侃，男教練也無奈坦言，這確實是他真實姓名，不是變造的。

根據《極目新聞》報導，男教練表示，自己確實名叫甄嬛，飛機票上顯xuan，但其實自己就叫huan，因為這個字是多音字，同事、朋友也都是稱呼他「嬛嬛」。

男教練說，由於名字比較特別，他去搭車、搭飛機、住旅館時，身份證都會被工作人員看很久。

男教練指出，他出生於陝西省榆林市，現在是一名駕訓班教練，會買機票是因為要去新疆烏魯木齊看刀郎的演唱會的。

榆林博林駕訓班也向媒體證實，他們確實有一位名叫甄嬛的教練。

對於名字的來歷，男教練說，這是母親在他未出生前就取好的，「因為我母親喜歡女孩多一點，所以就先取好名叫環環，出生後是個男孩也就一直沒改，還叫環環，後來改為嬛嬛。」

甄先生透露，母親之前沒有看過《後宮甄嬛傳》，自己也是在電視劇播出後才發現原來「撞名」了。

甄先生也坦言ㄝ自己一直還沒看過《後宮甄嬛傳》，這次看很多網友在評論區調侃、玩梗，自己一頭霧水，回去之後要看一下《後宮甄嬛傳》了。

根據大陸公安部「重名查詢系統」顯示，大陸全國範圍內名叫「甄嬛」的人小於10人，陝西省榆林市名叫「甄嬛」的人也小於10人。