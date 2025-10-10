彰化高鐵站旁6車被毀容！噴漆男落網　超扯動機曝：情緒不佳

記者唐詠絮／彰化報導

「台灣設計展」今日（10日）將於彰化熱鬧登場之際，高鐵彰化站區7日卻發生一起惡意破壞事件，一名「噴漆怪客」竟將站區周邊的停車場當成自家畫布，連續對至少6輛無辜轎車噴灑大面積黃色漆料，警方獲報後火速調閱監視器，鎖定一名40多歲的賴姓男子，並迅速傳喚到案，據悉，他因情緒不佳而犯案，警詢後依毀損罪函送法辦。

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。（圖／民眾提供，以下同）

這起離奇的噴漆案件發生在7日下午1點38分左右，地點位於高鐵彰化站旁的「彰高2號廣場停車場」。警方最初接獲一名車主報案，指稱其車輛遭人惡意噴漆，警方到場後發現災情遠比想像中嚴重。

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。

經過警方仔細擴大巡查，在停車場內及周邊的「高鐵東六路」一帶，又陸續發現了另外5輛同樣遭殃的汽車，總計有6輛車的車門、引擎蓋等處被噴上醒目刺眼的黃漆，初步判斷均為同一名「怪客」所為。

車主們接獲通知後紛紛趕到現場，對於只是將愛車停放在停車格內，卻無端被畫成「大花臉」，感到既傻眼又憤怒。

面對即將到來的「台灣設計展」與連假人潮，發生如此治安事件，田中警分局不敢大意，立即成立專案小組，積極調閱周邊停車場及所有路口的大量監視器畫面。

經過濾上百支監視器後，警方迅速鎖定一名40多歲的賴姓男子涉有重嫌，隨即將其傳喚到案說明。據悉賴男「情緒不佳」噴漆當下，並無特定破壞目標，一時衝動才會隨機對車輛噴漆洩憤，被依《刑法》毀損罪嫌將賴男函送彰化地檢署偵辦。

由於案發地點距離「台灣設計展」的主展場僅約400公尺，此事件也引發地方高度關注。警方呼籲。雙十連假期間，因應設計展預計將湧入大量參觀人潮，將持續加強高鐵站區與展場周邊的巡邏密度，以維護安全與秩序。同時提醒民眾，高鐵周邊是違規停車的檢舉熱點，請民眾務必將車輛停放在合法的停車格或停車場內，切勿貪圖方便而違規停車，以免受罰影響出遊興致。