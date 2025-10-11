　
社會 社會焦點 保障人權

薇閣中學「5男2女搞出人命」嗆校長衝X小...校友道歉　警追PO文者

▲▼薇閣中學傳出5男2女搞出人命的謠言，校方怒提告。（圖／翻攝GoogleMaps）

▲警方追出網上嗆校長的是校友，另將追查散播不當謠言的網友。(圖／翻攝GoogleMaps）

記者邱中岳／台北報導

近日網路傳出「薇閣中學5男2女學生涉不當行為」的謠言，校方已發出聲明澄清，警方也證實接獲校方報案，將進一步追查發文者，且還有另外有留言者辱罵校長「校風敗壞很想噴校長，校長在衝X小」，目前針對校長的部分已經找到留言的校友，另外散播校內不當行為謠言的校友，正持續根據留言IP追查留言者。

網路上不斷流傳一段謠言「薇閣中學5男2女學生涉不當行為」，目前薇閣中學已啟動校安機制，針對散播、轉傳不實內容者，會依照校規及相關法令研議處理。薇閣中學也呼籲，社群使用者應立即停止轉傳不實內容，並刪除發布的貼文或留言，共同維護校園的純淨與尊重。

薇閣中學對此回應，這些傳言都是子虛烏有，已經前往警局報案。校方不會容忍任何形式的網路霸凌、不實資訊散布或人身攻擊。對此，北投警方證實，校方已經報案、提告，目前正在追查首篇貼文的發文者，確認身分後將設法傳喚到案，以釐清案情。

警方指出，目前在網路上留言「校風敗壞很想噴校長，校長在衝X小」的網友，經查確定為校友，但是因為校友已經向校長道歉，所以校長不予以追究；另外針對散布不當謠言的對象，警方也取得相關IP資料，目前也將持續清查是否為校友或者是其他有心人。

10/10 全台詐欺最新數據

416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

麻吉連睡他2女友！　綠帽男球棒狠砸「犯罪工具」

近日網路傳出「薇閣中學5男2女學生涉不當行為」的謠言，校方已發出聲明澄清，警方也證實接獲校方報案，將進一步追查發文者。一名自稱是薇閣中學國中部的學生表示，他個人也覺得此事不是真的，因為光是同學之間流傳的版本就多到不行，說法也有差異，校內大多數人都不相信。

