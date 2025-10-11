中國十一長假消費年增2.7%　旅遊興旺電影遇冷

▲「十一」長假期間電影票房表現並不亮眼。（圖／CFP）



文／中央社

中國十一長假是檢驗消費熱度的重要指標，今年十一長假期間消費年增2.7%，並且消費結構有所轉變，出國旅遊與縣城旅遊興旺，年輕人成為旅遊主力，但電影消費遇冷，取而代之的是現場演出成長快速。

BBC中文網9日報導，中國十一長假結束，官方數據顯示，全國重點零售和餐飲企業銷售額按可比口徑較去年同期增長2.7%。全社會跨區域人員流動量日均3.04億人次，年增6.2%。

微信發布的「國慶中秋數據報告」顯示，在十一假期前5天透過微信進行的消費總額，對比今年「五一」假期（4月29日至5月3日）增幅達到10%。

專家表示，今年下半年，中國消費端面臨的壓力非常大。「黃金週」市場的消費數據成為檢驗消費熱度的重要指標。

報導點出今年中國十一長假的消費結構有三個趨勢轉變。

趨勢一是電影遇冷，觀影人數和消費雙雙下滑，但現場演出成長迅速。電影數據平台貓眼專業版統計顯示，假期檔觀影人次為5008萬，年減4%，放映總場次也下降12%。相比之下，虎鯨文娛發布的「2025國慶假期文娛消費報告」顯示，1日至6日期間，中國現場表演總觀演人次達到194萬，大幅增加39.5%。

趨勢二是旅遊偏好傾向出國遊與縣城遊，中國國家移民管理局數據顯示，假期期間日均出入境遊客突破200萬，創下近年來新高；微信支付數據也顯示，假期前5天跨境支付筆數年增21%。在縣城遊方面，美團旅行的報告指出，假期首日縣域旅遊消費預訂單量較去年同期增長51%。

趨勢三是年輕人成為旅遊主力，消費意願高，老年人則偏向錯峰出行。旅遊平台飛豬發布的2025年中秋假期出遊快報顯示，95後（1995年後出生）人群的預定人次占比在各年齡層中最高，達到近1/4；美團旅行的數據也顯示，20至30歲年齡段的機票和火車訂單占比超過一半。

報導引述香港中文大學商學院客座副教授龐溟（Bruce Pang）向美國財經媒體CNBC表示，黃金週在中國釋放出一股能量：創紀錄的出行、人氣帶動的商貿活動，以及新的消費趨勢，都為內需注入了堅實的推動力。不過，居民消費價格指數要恢復正成長可能仍需時日，因為與高點相比，食品與油價仍偏疲軟。

報導還引述野村證券的一份報告指出，由於關稅戰的原因，部分企業搶出口以規避潛在的關稅風險，可能會使中國下半年出口增長的動力減弱。此外，房地產市場的持續低迷，以及去年啟動的消費品以舊換新對零售的拉動也將放緩，再加上中國政府對消費補貼政策的退潮，使下半年中國經濟在需求端面臨較大壓力。