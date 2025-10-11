白目片！騎士路口不禮讓「猛撞救護車慘摔」　受傷倒地恐吊照

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區日前發生一起機車撞救護車事故，一名男子騎乘機車沿著新莊瓊林路行駛，行經新樹、民安路口時，撞上趕著送病患就醫的救護車，機車騎士當場受傷倒地，經送醫治療後已無大礙，但騎士未禮讓救護車肇事，恐將面臨罰鍰及吊銷駕照。

據了解，駕駛救護車的28歲陳姓男子，本週二（7日）下午2時許，接獲指令載送病患至新莊新泰醫院就醫，途中沿著新莊新樹路往醫院方向，行經民安路口時，雖然當時號誌為紅燈，但依規定閃警示燈及鳴笛提醒民眾，並慢行通過時，遭騎乘機車的21歲蘇男攔腰撞上，蘇男也當場倒地。

▲陳男開救護車送患者就醫時闖紅燈，但依規定開警示燈並鳴笛，仍遭騎機車的蘇男攔腰撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報抵達，發現蘇男右側肩膀、膝部、腹壁、下背和骨盆有擦、挫傷情況，隨即包紮後送醫治療，而救護車上3人皆無受傷，警方到場對雙方酒測，並未發現酒駕情況，但蘇男行經路口未禮讓救護車，將依道路交通管理處罰條例第45條2項舉發，可處新臺幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

▲蘇男撞上救護車隨後受傷倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蘇男不但受傷，因未禮讓救護車，遭罰鍰並吊銷駕照。（圖／記者陸運陞翻攝）