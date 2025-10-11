快訊 ∕ 台中山區連傳2山難　空勤黑鷹「1次吊掛2人」畫面曝光

記者李陳信得／台中報導

台中市消防局昨日(10日)連續接獲兩起山難意外事件，立即啟動山難救援機制，並同步申請空勤直升機支援，今上午空勤黑鷹直升機先後前往和平區匹匹達山營地及七卡山莊，將兩名傷患吊掛下山，後送至台中清泉崗基地由救護車送醫救治。

▲▼台中市連續兩山難意外，今空勤黑鷹直升機前往匹匹達山屋及七卡山莊，將兩名傷患吊掛送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）



空中勤務總隊臺中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，於昨(10)日夜接獲總隊勤務指揮中心通知，執行臺中市匹匹達山營地周姓(女，約51歲)登山客有高山症肺水腫、咳血、無法行走，申請空中救援。另於該任務執行過程中，接獲七卡山莊陳姓(男，32歲)登山領隊昏厥跌倒造成眼角流血、意識模糊倒臥地上無法行走等2救援事件，申請空中救援。

空勤派出UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機執行任務從臺中機場起飛，06:53時完成傷患及特搜人員吊掛回收作業，06:54時脫離作業區。

沒想到，1分鐘後接獲勤指中心指令，雪山七卡山莊人員昏厥跌倒意識模糊需要救援，隨即定向七卡山莊，07:03時抵達目標區，確認目標後實施高、低空偵察、作業提示及風險評估後進場，7時15分將傷患及特搜吊掛回收作業完成，7時37分落地並將傷患交消防局醫護人員後送醫院，任務圓滿完成。