金價「連續下跌」！　陸買家糾結哀嘆：感覺只是高位震盪

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價連日下跌，16日現貨黃金跌至3325.56美元／盎司，創近1個月新低。中國多個黃金品牌受影響也跟著下跌，其中周大福、老廟等品牌足金飾品價格跌至992至1007元／克（人民幣，下同），深圳水貝批發市場金價降至756元／克，較上月高點792元／克下跌4.5%。

綜合陸媒報導，不少銀樓店家反映，雖金價下跌，顧客觀望情緒仍濃厚，但黃金回收市場狀況良好，「目前回收價約748元／克，客流量增加了20%，單日回收量達數公斤。」

▲不少店家指出，回收顧客增長了。（圖／CFP）

對於入手黃金、金飾，多名買家表示，「還在糾結要不要上車，感覺還是跌不夠啊」、「只是高位震盪罷了，跌不夠兇」、「還是沒辦法下手」、「價格還是很高啊」、「早盤直接開跌，那今天還是看空頭表演」。

有分析認為，消費者呈現「買漲不買跌」特徵，深圳水貝商家稱銷售額較漲價期減少30%至40%；而投資者部分高點獲利了結（如溫州投資者拋售8公斤黃金淨賺312萬）。

報導指出，金價短期受美元壓制+避險退潮雙重影響承壓，但全球央行購金（95%央行計劃增持）及滯脹風險未解，長期作為「信用對沖工具」的價值未改，一般投資人需平衡技術面與宏觀基本面，避免盲目追漲殺跌。