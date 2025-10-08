陸男喝1.5公升白酒用「智慧駕駛」功能硬開20公里　直接睡在高速上

▲大陸一名男子酒醉上路，利用智慧駕駛功能開了20公里後睡倒在高速公路上。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州交警發現一輛閃著雙黃燈停在高速公路行車道上，破窗救人後發現車內酒氣撲鼻。一名男子沉睡其中，酒醒後，該男子自稱喝了約3斤（約1.5公升）白酒，以為自動駕駛能「代勞」，硬是上路開了20公里。大陸相關專家強調，市售汽車的智慧駕駛僅屬輔助功能，駕駛人仍是唯一責任主體，醉駕即觸法，難以以「自動駕駛」為由脫罪。

《央視新聞》報導，5月31日晚，杭州高速交警發現一輛新能源車停在G4012溧陽—寧德高速淡竹收費站附近車道上。車內男子雙眼緊閉、一動不動，民警破窗後聞到濃烈酒氣。經查，33歲駕駛姜某當晚連飲兩場，共約3斤白酒，醉後駕車往岳母家途中開啟「智慧駕駛」，卻因昏睡導致車輛自動減速停在路中央。

交警測得姜某血液酒精濃度達205毫克／100毫升，屬醉駕。法院依《刑法》判處其拘役一個月並罰款2000元人民幣。

浙江交警表示，智慧駕駛功能僅為輔助，駕駛人仍須全程掌控車輛，「喝酒後啟動汽車即屬酒駕，不論是否手握方向盤。」大陸公安部交通管理局強調，目前所有汽車的自動駕駛仍停留在輔助階段，駕駛人若「脫手脫眼」將面臨民事、行政及刑事三重責任。