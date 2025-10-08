移工酒駕撞民宅「車頭卡腳踏車落跑」　熱心男大生：他躲草叢裡

記者林東良／台南報導

台南市安南區今（8）日凌晨發生一起酒駕肇事逃逸案，一名31歲越南籍裴姓失聯移工駕車撞毀民宅前腳踏車後心虛逃逸，警方循線追查，最後在熱心男大生協助下，當場在草叢中逮捕裴嫌，全案依違反《入出國及移民法》與《公共危險罪》等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲越籍裴男酒駕撞毀民宅前腳踏車後逃逸，被警方與熱心男大生合力查獲。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警三分局和順派出所所長許力生指出，案發於8日凌晨0時41分，警方接獲報案，指稱安南區安和路四段一戶民宅前腳踏車遭車輛撞毀，肇事者未停留現場，腳踏車也消失無蹤。副所長許永勳與警員唐仲亞調閱監視器後，發現肇事車輛沿安和路往北逃逸，立即展開追緝。

員警追至安定區沙崙一帶時，發現一名男大生在路旁揮手示意，指稱有一輛轎車「卡著腳踏車」殘骸停在路邊，駕駛則慌亂逃進巷內草叢。警方隨即合力搜尋，最終在學生指引下將裴男查獲。經酒測，裴嫌呼氣酒精濃度達1.11毫克，明顯超標。警方初步研判，裴男因酒駕失控釀禍後害怕被查，才棄車逃逸。

第三分局表示，感謝熱心學生的機警協助，讓員警能及時逮獲逃逸者，避免更多危險。警方也再次呼籲，切勿酒後駕車，外籍移工亦應遵守我國交通法規，共同維護行車安全與社會秩序。