　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

▲▼美國總統川普宣布，以色列已與哈瑪斯簽署和平計畫第一階段框架。（圖／路透）

▲ 川普宣布，以哈已簽署和平計畫第一階段框架。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布，以色列與哈瑪斯已就他主導的加薩和平計畫第一階段達成共識，將暫時停火並釋放人質。聯合國對此發聲盛讚，這項協議是實現兩國方案的「重大機遇」，並感謝美國、卡達、埃及與土耳其的外交斡旋。

綜合《路透》等外媒，川普8日在自家社群平台Truth Social發文表示，「我非常自豪地宣布，以色列和哈瑪斯都已簽署我們和平計畫的第一階段。這代表所有人質很快將會獲釋，以色列將把軍隊撤回商定的界線。這是邁向強大、持久且永久和平的第一步。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對此回應，這項停火聲明是「重大機遇」，為實現兩國方案及結束以色列對巴勒斯坦領土的占領建立「可信的政治路徑」，並讚揚「美國、卡達、埃及與土耳其為促成此一迫切需要的突破所做的外交努力」，聯合國也將擴大援助規模及加薩重建工作。

古特瑞斯呼籲，「我敦促有關各方全面遵守協議條款。所有人質必須以有尊嚴的方式獲釋，必須確保永久停火。戰鬥必須徹底停止，必須確保人道主義物資和基本商業物資不受阻礙，立即進入加薩。苦難必須結束。」

以色列總理納坦雅胡稱這是「以色列的大日子」，將於隔天召開內閣會議批准協議。他特別感謝川普團隊「為這項神聖使命所做的貢獻」，並向以色列國防軍士兵及所有安全部隊致敬，「多虧他們的勇氣與犧牲，我們才有今天。」

哈瑪斯則發表聲明，高度讚賞卡達、埃及、土耳其等國家的調解努力，同時肯定川普「為徹底結束戰爭並實現將占領軍完全撤出加薩」的努力。哈瑪斯也向加薩民眾致敬，稱讚他們展現「無與倫比的榮譽、勇氣和英雄主義」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底
BMW飛車撞進來！　闆娘睡夢中斷魂「時鐘停在3：20」
癌症和「壓力顆粒」凝聚有關　2水果可逼癌細胞「散會」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

愛因斯坦「第一把小提琴」拍賣！　4千萬天價成交創紀錄

迪士尼樂園搭乘鬼屋設施　女遊客被嚇到「心臟病發」突然死亡

高喊「頒諾貝爾獎給川普」　以色列、加薩人民慶祝停火

長期性侵15歲女學生　性侵犯狼師「只剩2年就刑滿」突被獄友殺死

日本囚車「移監囚犯」突火燒車！驚險畫面曝　6人驚險跳車

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

以哈第3次停火！川普：人質可能周一獲釋　中東國家助重建加薩

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

泰29歲殺人犯「7天前剛出獄」又砍死母親　血染竹床恐怖畫面曝

愛因斯坦「第一把小提琴」拍賣！　4千萬天價成交創紀錄

迪士尼樂園搭乘鬼屋設施　女遊客被嚇到「心臟病發」突然死亡

高喊「頒諾貝爾獎給川普」　以色列、加薩人民慶祝停火

長期性侵15歲女學生　性侵犯狼師「只剩2年就刑滿」突被獄友殺死

日本囚車「移監囚犯」突火燒車！驚險畫面曝　6人驚險跳車

強颱襲日暴雨狂風創紀錄！日氣象廳發布「最高警報」：趕快逃命

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

川普側耳聽「以哈協議最新進度」報告！　神同步布希911經典瞬間

以哈第3次停火！川普：人質可能周一獲釋　中東國家助重建加薩

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

馬太鞍溪便橋提早5天完工　陳世凱：明15時有條件通車　

盤點土地留輝達　李四川：松南營區有6公頃是「蠻好的一塊地」

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫：哭聲是生命在學習與世界對話

無照猴先撞單車再撞死友！驗尿查毒駕　警「放人」遭申誡2次

明年首次專技高考營養師、護理師、社工師考試　2月7日起登場

「LEXUS入門電動休旅」日本、台灣都停售！盼全新車款來補位

王祖賢中秋節吃海底撈被捕獲！幸運影迷：本人好美好溫柔

呼叫音樂節！陳綺貞、田馥甄、麋先生、告五人11/1、11/2大都會公園卡司齊聚

李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

國際熱門新聞

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

日媒：鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

音樂人藏1.3萬色情片　被判鞭2下關22月

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

諾貝爾獎得主談台灣：企業與國家都非常成功

美股多收紅科技板塊強勢　標普那指再創新高

快訊／知情人士爆料：哈馬斯已經同意加薩停火協議

2少女挑戰「地鐵衝浪」身亡　媽看新聞發現

直播生孩　女實況主「羊水破了」開拍

更多熱門

相關新聞

川普側耳聽「以哈最新進度」！神似布希911經典

川普側耳聽「以哈最新進度」！神似布希911經典

美國總統川普8日在白宮參與會議時，國務卿盧比歐湊近他的耳邊低語，隨後川普也證實，盧比歐是在報告以哈協議進度。而這個畫面也被媒體捕捉並瞬間爆紅，網友紛紛聯想到911事件時布希總統得知消息的經典畫面

川普：人質可能周一獲釋

川普：人質可能周一獲釋

聯合國宣布「削減維和部隊」：美國沒付錢

聯合國宣布「削減維和部隊」：美國沒付錢

川普呼籲監禁芝加哥市長　批民主黨縱容移民

川普呼籲監禁芝加哥市長　批民主黨縱容移民

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

即／以哈簽停火協議　川普：人質即將獲釋

關鍵字：

川普以色列哈瑪斯停火和平

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

輝達台灣總部　民生社區呼聲高

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面