川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

▲ 川普宣布，以哈已簽署和平計畫第一階段框架。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普宣布，以色列與哈瑪斯已就他主導的加薩和平計畫第一階段達成共識，將暫時停火並釋放人質。聯合國對此發聲盛讚，這項協議是實現兩國方案的「重大機遇」，並感謝美國、卡達、埃及與土耳其的外交斡旋。

綜合《路透》等外媒，川普8日在自家社群平台Truth Social發文表示，「我非常自豪地宣布，以色列和哈瑪斯都已簽署我們和平計畫的第一階段。這代表所有人質很快將會獲釋，以色列將把軍隊撤回商定的界線。這是邁向強大、持久且永久和平的第一步。」

I welcome the announcement of an agreement to secure a ceasefire & hostage release in Gaza, based on the proposal put forward by @POTUS. I commend the diplomatic efforts of the United States, Qatar, Egypt & Türkiye in brokering this desperately needed breakthrough.



I urge all… — António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對此回應，這項停火聲明是「重大機遇」，為實現兩國方案及結束以色列對巴勒斯坦領土的占領建立「可信的政治路徑」，並讚揚「美國、卡達、埃及與土耳其為促成此一迫切需要的突破所做的外交努力」，聯合國也將擴大援助規模及加薩重建工作。

古特瑞斯呼籲，「我敦促有關各方全面遵守協議條款。所有人質必須以有尊嚴的方式獲釋，必須確保永久停火。戰鬥必須徹底停止，必須確保人道主義物資和基本商業物資不受阻礙，立即進入加薩。苦難必須結束。」

以色列總理納坦雅胡稱這是「以色列的大日子」，將於隔天召開內閣會議批准協議。他特別感謝川普團隊「為這項神聖使命所做的貢獻」，並向以色列國防軍士兵及所有安全部隊致敬，「多虧他們的勇氣與犧牲，我們才有今天。」

哈瑪斯則發表聲明，高度讚賞卡達、埃及、土耳其等國家的調解努力，同時肯定川普「為徹底結束戰爭並實現將占領軍完全撤出加薩」的努力。哈瑪斯也向加薩民眾致敬，稱讚他們展現「無與倫比的榮譽、勇氣和英雄主義」。