大陸 大陸焦點 特派現場

滬指10年來首次突破3900點　三大指數早盤震盪拉升

▲上證指數9日盤中突破3900點，為10年來首次。（圖／翻攝北京日報）

▲上證指數9日盤中突破3900點，為10年來首次。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸A股10月9日早盤主要指數大漲，上證指數突破3900點整數關口，這是2015年8月以來的首次，科創50指數大漲逾5%。此外，三大指數集體高開，滬指漲0.4%，深指漲0.53%，創業板指漲0.4%。隨後，指數震盪拉升。截至發稿，三大指數漲幅分別為0.76%、1.46%、1.75%。

《財聯社》報導，滬深兩市半日成交額1.72兆（人民幣，下同），較上個交易日放量3547億。盤面上熱點快速輪動，核電概念股集體大漲掀起漲停潮，合鍛智能8天4板，萬里石3天2板，永鼎股份、安泰科技等多股漲停。

Wind數據顯示，核電、有色銅、HBM概念漲幅居前。半導體產業鏈漲勢擴大，芯原股份漲超15%，芯聯集成、中微公司、瀾起科技、拓荊科技漲幅居前。

分析指出，受美國政府關門等因素擾動，金銀等貴金屬進一步走高，算力革命背景下，銅價也明顯走強，全球AI競爭進入新階段，投資重點將從個別關鍵環節轉向全面的算力底座和生態系統建設。

中信建投分析稱，展望後市，在經濟基本面保持平穩、A股增量資金持續流入、全球流動性寬鬆和中美關係改善的大背景下，A股有望繼續維持震盪向上的大趨勢。

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

