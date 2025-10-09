南投狼師侵害女學生　受害者「逃到美國」也不放過

▲張惠民參與全國班主任會議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

C小姐說，到美國後，長達2年時間，張惠民仍頻頻造訪阿公阿嬤家，想探問家長是否知情。「我一直都沒有講，老師知道我們全家人的姓名、在哪裡工作，生活作息也都很清楚，萬一他告訴我家人怎麼辦？那時候才15歲，覺得這種事情講出來很丟臉。一直到這幾年，我只要回台灣，那個陰影都還是在，因為我從小在這裡生長，他也一直在這裡出沒，只要看到他帶我去過的地方，就會想到不好的事情。」

2017年作家林奕含事件對C小姐造成巨大衝擊，2023年台灣發生#MeToo運動，她才覺得時間到了，該說出來了。「這些年，我只能跟心理師說，持續多年接受治療。我現在已經是人母，看著我的孩子，就是當時我受害的年紀，當時的我那麼小，我心裡對當時的自己很不捨，現在我有勇氣可以面對、發聲，因為這件事是不對的，且錯不在我。」

2024年，C小姐家屬前往張惠民開設的弘智文理補習班，試圖討一個說法。張惠民向家屬承認「我有跟他肌膚之親」「我踰越了那個界線」，並向檢方自首妨害性自主。2024年10月，南投地檢署做出不起訴處分，但承辦檢察官李英霆認定，程序上不起訴是因為已過追訴權時效，並將張惠民擔任補習班老師時的侵害行為移請南投縣政府依法通報查處。

南投縣政府教育處於2024年3月間完成短期補習班及私立兒童課後照顧服務中心不適任人員調查作業，並於9月18日發函認定張惠民不得擔任短期補習班之負責人或教職員工。

然而，張惠民至今仍持續在補習班從事相關工作。今年1月，「弘智文理補習班愛美語炎峰分校」臉書粉絲專頁貼出張惠民於台中經典酒店參與全國班主任會議的照片，顯示張惠民仍持續以老師、班主任之姿活躍於補教界。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

狼師藏身補習班3／狼師遭解職仍違法出入補習班 南投縣府失職0開罰

狼師藏身補習班1／狼師誘騙15歲女學生到教室侵害 事後給錢：想要什麼就去買

新聞內幕／狼師性侵學生還能帶團導戲 戲曲學院涉包庇遭斷2.5億補助