法國待退總理：馬克宏將在48小時內再任命新總理

▲法國待退總理（Sebastien Lecornu）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

稍早因請辭引發國內政治僵局的法國待退總理（Sebastien Lecornu）今天透露，總統馬克宏（Emmanuel Macron）最快在未來兩天內就會決定接任人選。他在接受法國第2電視台（France 2）訪問時表示，目前情勢已出現解決僵局的契機。

勒克努的訪談引起廣泛關注。法新社指出，馬克宏曾要求他在今晚前拿出預算僵局的解決方案，但目前事態顯示，新總理的任命可能是最可行的選擇。眼下，政府必須在10月13日之前完成2026年財政法案的準備工作，並在年底前獲得國會通過。然而，馬克宏因缺乏國會多數支持，推動相關政策屢屢受阻。

針對解散國會或提前舉行選舉的可能性，勒克努透露，他已向馬克宏建議排除這些方案。他認為，國會下議院多數議員反對解散議會，而提前選舉的風險也不大。至於前總理菲力普（Edouard Philippe）主張馬克宏應辭職並提前舉行總統選舉，勒克努則表示，馬克宏應完成任期至2027年，「現在不是換總統的時候。」

同時，極右派「國民聯盟」（National Rally）領袖雷朋（Marine Le Pen）今天強調，無論馬克宏任命誰接任總理，她們都不會支持。雷朋呼籲解散國會或總統下台，但勒克努自信地表示，國會內的「微幅多數聯盟」已開始就2026年度預算達成共識，這或許是解決僵局的重要突破口。