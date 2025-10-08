從北京視角模擬侵台！美大學兵推分析「投降條件」：聚焦戰後控制

▲台灣海峽是國際海運上的重要航道。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國紐約雪城大學今年8月舉行兵棋推演，邀集現任與前任國務院、國防部及中央情報局（CIA）官員，以中國視角模擬對台作戰，重點在於分析台灣可能接受的投降條件，以及北京如何從軍事行動轉向政治控制，藉此建立戰後區域優勢。兵推同時揭示中國軍力侷限與策略謹慎，並對傳統嚇阻思維提出挑戰。

根據國防事務分析評台《戰爭困境》（War on the Rocks），這場為期兩天的兵推由紐約州雪城大學（Syracuse University）主辦，初衷在於增進美方對中國奪台決策思維的理解。參與者包括前軍事官員及國際關係學者，約半數對解放軍及中共有深入研究。

兵推要求他們放下慣常防守思維，思考中國戰略家在擬定作戰計畫時面臨的問題，例如動用多少兵力可迫使台灣投降而不引發美國干預，以及如何將軍事行動轉化為針對台灣的政治控制。

兵推結果指出，最合理的假設情境是中國對台灣的軍事基礎設施發動精準打擊，同時提出相對寬鬆的投降條件，包括保留地方自治與民主制度，以及限制中國行政介入。

北京向台灣釋出的訊息相當明確：台灣必須在條件有利的狀況下接受統一，否則將面臨毀滅。同時，北京也向美國釋放信號，兩岸問題屬於中國內政，不值得美國為此付出生命代價。

中華民國總統賴清德在9月20日則重申，台灣不會因軍事威脅而投降，他在全社會防衛韌性論壇強調，任何宣稱台灣戰敗或政府投降的訊息都是假訊息。

兵推同時揭露中國軍力限制。文章指出，自1979年以來，解放軍便未參與過重大戰爭，尚未實施大規模登陸作戰，後勤體系未受檢驗，且指揮架構受政治干預。雖然軍力存在侷限，但中國態度更趨謹慎，大型兩棲作戰需數週甚至數月準備，增加被觀察性，也可能形成戰略弱點。

然而，兵推中仍有關鍵議題未獲共識，包括中國是否會選擇封鎖台灣。一方面，有人視封鎖為漸進式施壓手段；另一方面，也可能促使美國介入，或給台灣提升戒備的機會。若台灣嘗試突破封鎖，情勢極易升級為全面衝突。

兵推啟示也挑戰傳統嚇阻思維。首先，若中國偏好有限打擊與政治脅迫，台灣需強化對抗壓力戰的韌性，而非僅守灘頭。其次，美國干預不確定性影響著中國決策，嚇阻可信度取決於美國總統授權動武、國會支持及民意是否願意承受傷亡等假設。