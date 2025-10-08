日本黑熊「闖進超市」撲倒顧客！　監視器畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

日本群馬縣沼田市7日晚間發生黑熊闖入超市攻擊顧客事件，當時正值購物時段，店內約有30到40名顧客，一頭體長約1.4公尺的黑熊突然出現在超市內，接連在店外與店內各攻擊一人，導致2人受傷，所幸傷者皆意識清楚，無生命危險。

根據NHK報導，警方說法，事件發生在Fressay沼田恩田店，當地時間7日晚上7時半左右，有目擊者通報稱看到一頭熊撲倒在顧客身上，黑熊先是在超市外的停車場襲擊一人，隨後衝進店內，再度傷人。

警方指出，黑熊破壞了陳列鮮魚與壽司的展示櫃，甚至造成玻璃裂損。

目擊的女店員回憶，當時聽到店內傳來巨響，以為有人爭執，沒想到現場竟是一頭黑熊從背後抓傷顧客的手臂，「牠後來還爬上冷藏櫃，在店裡繞了一圈，撞到玻璃才離開。」

更驚險的是，店長得知後台疑似有熊出沒，親自前往確認，結果與熊正面相遇，被熊抓住肩膀，所幸迅速掙脫、毫髮無傷。他表示，熊並非為了吃東西，「看起來是誤闖進來後無法找到出口才開始暴衝。」

該超市位於沼田市恩田町，鄰近利根川，距JR沼田站西北方約2公里，屬住宅密集區。熊在店內肆虐一陣後逃離，目前警方仍在周邊加強戒備，提醒居民提高警覺，避免接近野生動物可能出沒區域。