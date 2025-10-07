　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本「熊災年」傷亡創紀錄！野熊暴走下山搶食　日政府警告

▲▼亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

▲亞洲黑熊（月輪熊）近年來頻繁在日本人類聚落出沒。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本環境省統計顯示，2025年9月全國因熊類襲擊造成人員傷亡的案件高達39起，創下過去10年單月最高紀錄。專家分析，主要原因是熊的主要食物——橡實減產，迫使熊為了尋找食物而頻繁進入人類居住地，增加人身衝突風險。

根據《日本放送協會》，日本環境省統計資料指出，9月受害者以秋田縣11人、岩手縣9人為最多，福島縣與新潟縣各4人，合計全國共39人。若追溯今年4月至9月期間，全國共發生108起人員傷亡事件，其中包括5人死亡，分別來自北海道（2人）、岩手縣、秋田縣及長野縣（各1人）。

值得注意的是，自從2008年度採行現行統計方法以來，2023年度曾有6人死亡，今年10月初宮城縣亦傳出女性採集蘑菇時遭熊襲擊死亡。

此外，除北海道及九州、沖繩外，截至8月，全國熊類出沒報告達1萬6016件，比2024年度同期的1萬3778件增加逾2000件。進入10月後，熊類襲擊人類事件仍持續發生，包括秋田縣、岩手縣、岐阜縣等地至少17人受害，其中宮城縣再傳死亡案例。長野縣一名70多歲男性採蘑菇失蹤後被發現死亡，身上有疑似熊抓傷，警方正調查中。

熊的主要食物橡實收成不佳，是導致近期人身被害增加的關鍵因素。《日本放送協會》統計指出，東北至西日本多個縣預測今年秋季山毛櫸為「凶作」（收成不佳），其他如水楢、小橡樹在東日本亦多為凶作，但西日本則呈現豐收。過去橡實歉收年份，熊於秋季及冬季進入人居地的案例明顯增加，2023年度亦印證此現象。

岩手大學農學系副教授山內貴義表示，今年熊類頻繁出沒及襲擊人類，除了食物減少外，也因部分熊已學會人類居住地有豐富食物，導致行為更為大膽。去年曾出現多起母子熊事件，當時的小熊如今已成熟，開始將人類住地視為自身領域，增加衝突風險。他提醒，即便入冬，若山中食物不足，熊仍可能進入市區搜尋食物，民眾需保持警戒。

為避免意外，專家建議農地設置電圍欄、修剪草叢保持視線清晰；市區民眾則應妥善管理垃圾，及時收穫或移除果樹，並在登山或入山採集活動中攜帶鈴鐺、廣播或哨子，告知熊人類存在。此外，熊噴霧應隨手可得，遇熊時保持冷靜，必要時採取保護頭部、腹部與頸部的防禦姿勢。

