誤發撤離警報！季連成要花蓮縣府檢討　震後最新堰塞湖空拍畫面曝

▲季連成說明花蓮縣政府誤發警報。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

記者劉人豪／花蓮報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時52分花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模5地震，震央在花蓮縣政府西方6.9公里處，深度6.1公里，屬於極淺層地震。花蓮縣政府誤發警報稱「馬太鞍溪上游堰塞湖有壩體破壞疑慮」。對此，行政院季連成政委指出，該地震沒有達到發布警報系統的震度，要求花蓮縣政府檢討一下。

季連成表示，這個地震中央氣象署的判定規模是五級，震度是四級，按照這個震度四級的規模，並沒有達到發佈警告系統的一個現象，所以說今天早上大家收到的警告系統，鳳林、光復，還有萬榮鄉的撤離，是縣政府的誤發的一個訊息，所以在8點38分提出了更正的一個訊息。

▲堰塞湖最新空拍圖。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

這個地震發生之後，立刻啟動了無人機的觀測，堰塞湖的現況，湖面跟溢流的口都沒有什麼異狀，都是正常的，兩側的山壁也沒有崩塌的現象。

季連成說警告系統發佈的流程，中央氣象署震度的掌握，震央的位置，會發佈地震的規模，當縣市政府看到這個規模之後，會立刻啟動自己警告系統，今天的地震就是花蓮縣政府，依據中央氣象署發佈的地震的資訊，發佈了一個警告系統，但是因為在撤離計劃裡面，有特別強調是震度五弱的時候，才會發佈撤離計劃，所以今天早上的警報誤發，要花蓮縣政府檢討一下。