11:33東部海域規模5地震　氣象署：為獨立事件

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午11時33分台灣東部海域發生芮氏規模5地震，震央在花蓮縣政府東南方68.4公里處，深度28.9公里，屬於極淺層地震。氣象署表示，該起地震為獨立事件，與上午花蓮吉安的地震為不同序列。

根據氣象署資訊，花蓮縣、台東縣地區最大震度3級；南投縣、宜蘭縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、新竹縣、台南市地區最大震度1級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署地震測報中心表示，該起地震為獨立事件，與上午花蓮吉安的地震為不同序列，但都是菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓所致，後續餘震仍在觀察中。

▲地震測報中心邱俊達科長說明。（圖／記者呂佳賢攝）



地震測報中心科長邱俊達指出，今天上午7時52分在花蓮縣吉安鄉規模5地震的震源深度較淺，因此花蓮市感受較明顯，附近鄉鎮都有4級震度，光復鄉也有3級，氣象署有針對花蓮縣發布國家級警報。這起地震主因菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊相互碰撞，從歷史上來看，該震央附近發生地震頻率較高，2024年規模5以上就有4起。

邱俊達表示，稍早11時33分規模5的地震位於東部海域，影響區域較小，在東部約有1、2級震度，只有在光復鄉達到3級，且是剛好過3級門檻。地震成因也是菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞，該地點歷史上的地震頻率比上一起還要少。

他指出，台灣每月都有約4次規模5以上地震，今天這2起地震距離超過70公里，因此認定為獨立事件，3天內要留意規模4到4.5餘震。