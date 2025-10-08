快訊／王義川被控上電視教「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

▲民黨黨立委王義川遭警移送，士院裁不罰原因曝光。（圖／記者詹詠淇攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨立委王義川因在政論節目中舉「台中市普發4萬元」為例說明「假議題操作四步驟」，遭指散布謠言、違反《社會秩序維護法》，警方因此移送士林地院。不過法院審理後認為，王的發言屬政治評論範疇，並非意圖造謠，且難認對公共安寧造成影響，裁定「不罰」。

今年7月29日王義川上政論節目《新台灣加油》時，談到「假議題操作」現象，並以「台中市普發4萬元」為例，提到「丟出假議題、製作哏圖、讓對方澄清、再拿澄清打一次」，形容這是「勝利方程式」。節目播出後引起各界爭論，台北市議員柳采葳、楊植斗隨後向警方檢舉，痛批王「應該關三天」，更指他「為了通告費胡說八道」。

內湖分局調查指出，王義川明知台中市政府在節目前一天（7月28日）已澄清「普發4萬元」為不實圖卡，仍以此為例公開陳述；翌日台中市府又再發聲明，指「超徵稅收120億元」同屬虛構。警方認為王行為恐使民眾誤信，影響公共安寧，因此依《社維法》第63條第1項第5款「散布謠言足以影響公共安寧」移送裁處。

王義川則在庭上說明，自己只是引述網友整理的「國民黨操作手法」，並非本人發明，也在節目中多次強調「盧秀燕沒有要發錢」，內容是為了「幫忙澄清假訊息」，並非散布謠言。他強調自己談的是「假議題如何操作」，而不是在傳遞假訊息。

▲王義川自爆「造謠4步驟」。（圖／柳采葳提供）

內湖簡易庭法官審理後指出，《社維法》所稱「散布謠言」須行為人主觀上明知為不實、客觀上足以造成社會恐慌或動盪；而王義川的發言，是針對假訊息操作進行評論分析，並未意圖使他人誤信內容為真，且未造成公眾恐懼或混亂。

法官強調，王的談話屬政治評論與言論自由保障範圍，難認符合「散布謠言」的構成要件，依《社會秩序維護法》第45條第2項裁定，王義川不罰。