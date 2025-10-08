花蓮重災沒官員下台！翁曉玲轟卓榮泰「戀棧官位」：史上最厚臉皮

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀成嚴重洪災，造成多人死傷、家園盡毀，中央與地方政府事前防災不力、撤離失當飽受質疑。國民黨立委翁曉玲7日在立法院砲火全開，怒轟行政院長卓榮泰「能力有限、只會耍嘴皮子」，指他三個月內爆兩起重大洪災卻無人負責，仍戀棧官位不下台，「真讓人看不起」，更痛批他是「中華民國史上最厚臉皮的行政院長」。

翁曉玲指出，馬太鞍溪潰堤雖起於天災，但中央政府從山林保育、河川治理到避難防災都明顯失職，導致災情慘重。她痛批，至今沒半個官員出面道歉、下台負責，不論行政或政治責任全數閃避，「難道全都要怪天災？」並質疑卓內閣試圖將責任推給地方，完全違背《公務員服務法》，已構成「違法失職」的去職要件。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

翁曉玲舉例，2000年八掌溪事件副院長游錫堃請辭下台、2009年八八風災行政院長劉兆玄負責下台，如今災情更嚴重，卻見卓內閣無人承擔，呼籲行政院比照重大事故，成立「馬太鞍溪潰壩洪災專案調查委員會」，徹查事實、釐清責任，「不能讓悲劇一再重演」。

同日立院質詢氣氛火爆，卓榮泰與國民黨團總召傅崐萁激烈交鋒，傅痛批中央未訂撤離計畫、八千多人疏散計畫不明，拍桌怒嗆「救災是中央主責」。卓榮泰反擊，撤離為地方責任，怒回：「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」現場一度劍拔弩張。

面對外界不滿，卓榮泰強調行政院「從未推卸責任」，已第一時間投入救災並持續檢討改進，但藍營立委不買帳，批評中央怠惰、卸責地方，恐已觸及刑法第130條「廢弛職務罪」與《國家賠償法》，要求卓揆應立刻下台，以示負責。