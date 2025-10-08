　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮重災沒官員下台！翁曉玲轟卓榮泰「戀棧官位」：史上最厚臉皮

▲▼行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。圖為翁曉玲委員質詢畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤釀成嚴重洪災，造成多人死傷、家園盡毀，中央與地方政府事前防災不力、撤離失當飽受質疑。國民黨立委翁曉玲7日在立法院砲火全開，怒轟行政院長卓榮泰「能力有限、只會耍嘴皮子」，指他三個月內爆兩起重大洪災卻無人負責，仍戀棧官位不下台，「真讓人看不起」，更痛批他是「中華民國史上最厚臉皮的行政院長」。

翁曉玲指出，馬太鞍溪潰堤雖起於天災，但中央政府從山林保育、河川治理到避難防災都明顯失職，導致災情慘重。她痛批，至今沒半個官員出面道歉、下台負責，不論行政或政治責任全數閃避，「難道全都要怪天災？」並質疑卓內閣試圖將責任推給地方，完全違背《公務員服務法》，已構成「違法失職」的去職要件。

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

翁曉玲舉例，2000年八掌溪事件副院長游錫堃請辭下台、2009年八八風災行政院長劉兆玄負責下台，如今災情更嚴重，卻見卓內閣無人承擔，呼籲行政院比照重大事故，成立「馬太鞍溪潰壩洪災專案調查委員會」，徹查事實、釐清責任，「不能讓悲劇一再重演」。

同日立院質詢氣氛火爆，卓榮泰與國民黨團總召傅崐萁激烈交鋒，傅痛批中央未訂撤離計畫、八千多人疏散計畫不明，拍桌怒嗆「救災是中央主責」。卓榮泰反擊，撤離為地方責任，怒回：「我們在搶救生命，只有你在搶救政治生命！」現場一度劍拔弩張。

面對外界不滿，卓榮泰強調行政院「從未推卸責任」，已第一時間投入救災並持續檢討改進，但藍營立委不買帳，批評中央怠惰、卸責地方，恐已觸及刑法第130條「廢弛職務罪」與《國家賠償法》，要求卓揆應立刻下台，以示負責。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國「戲裡也在中秋離世」巧合惹鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

花蓮重災沒官員下台！翁曉玲轟卓榮泰「戀棧官位」：史上最厚臉皮

總統府光雕秀多次出現《零日攻擊》畫面　粉專傻眼：憑什麼

挖土機超人感染送命　李鴻源：921告訴我們「沒專業的不要去」

「挖土機超人」救災8天殞命！中央頒20萬慰問金　蕭美琴將赴告別式

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

市府員工缺額2045人　議員籲蔣萬安：勸立法院藍黨團回頭是岸

行政院災後慰助一站式服務上路　35萬慰助金最快明撥款

柯文哲痛斥檢濫殺無辜「輝達怎敢來？」自比漢獻帝：滿朝都是曹操

總統府光雕打上「花蓮加油」　賴清德：哀悼也感謝37萬鏟子超人

遭柯志恩指與砂石案關係匪淺　賴瑞隆轟抹黑：已委請律師明早提告

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

花蓮重災沒官員下台！翁曉玲轟卓榮泰「戀棧官位」：史上最厚臉皮

總統府光雕秀多次出現《零日攻擊》畫面　粉專傻眼：憑什麼

挖土機超人感染送命　李鴻源：921告訴我們「沒專業的不要去」

「挖土機超人」救災8天殞命！中央頒20萬慰問金　蕭美琴將赴告別式

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

市府員工缺額2045人　議員籲蔣萬安：勸立法院藍黨團回頭是岸

行政院災後慰助一站式服務上路　35萬慰助金最快明撥款

柯文哲痛斥檢濫殺無辜「輝達怎敢來？」自比漢獻帝：滿朝都是曹操

總統府光雕打上「花蓮加油」　賴清德：哀悼也感謝37萬鏟子超人

遭柯志恩指與砂石案關係匪淺　賴瑞隆轟抹黑：已委請律師明早提告

富田一街傳出屍臭味！花蓮仍6人失聯　搜救隊全力搜尋

中秋烤肉吃爆「全身癢」不是過敏　醫：小心組織胺中毒

花蓮募款破10億！　「百萬以上善款」近90筆

全球加密貨幣ETF吸金創歷史　比特幣衝上12萬美元新高

德國小鎮新市長遭刺重傷！　總理痛心譴責

2飲食習慣恐成肺腺癌「幕後推手」！營養師曝最新研究

澳門裸女橫躺手扶梯！網見內衣褲散落一地嚇喊：被颱風吹走嗎

新光三越台北信義新天地周慶10／16開跑　首８日美妝正貨天天抽

早餐店驚魂！老闆觸電倒地　妻子「抄油桶猛砸」救命成功

美國會報告認「封堵失敗」！中企去年砸1.2兆繞道買晶片設備

「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救

政治熱門新聞

柯文哲解釋碎紙條　稱橘子早出國「真爽」

傅崐萁要中央負責災後清溝　卓榮泰嗆：要中央接管花蓮縣府嗎？

4點聲明反擊侯俐安「讓我無言」　王鴻薇：記者會前一天她已發稿

超人送命　李鴻源：沒專業的不要去

H姓記者聲明：報社主管指名跟王鴻薇合作　親揭離開聯合報原因

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

挖土機超人救災8天殞命！中央頒20萬慰問金

沒半個官員道歉！翁曉玲怒轟卓榮泰厚臉皮

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

Cheap提輝達台灣總部解方　劉世芳：北市府經議會報政院核備就可完成

輝達北士科設廠卡關　柯文哲：檢方這樣搞誰敢來？

市府員工缺額2045人　議員籲蔣萬安：勸立法院藍黨團回頭是岸

2026議員點將／台南藍拚世代交替、綠仍低調　88槍案王文宗女參選

被問基隆市長選戰未鬆口　童子瑋點名3人也有參選可能

更多熱門

相關新聞

高市早苗上台還沒穩！公明黨恐退出聯盟

高市早苗上台還沒穩！公明黨恐退出聯盟

日本自民黨新任總裁高市早苗雖被視為最有機會成為日本史上首位女性首相，但上任之路卻陷入重重危機！聯合執政超過20年的盟友公明黨對她的右翼傾向、參拜靖國神社、以及任用涉政治獻金醜聞的議員等多項爭議深感疑慮，黨內甚至傳出不排除退出聯合政權的聲音，令原本穩固的執政聯盟出現嚴重動搖。

「鏟子超人」回家了！車站送暖人潮曝

「鏟子超人」回家了！車站送暖人潮曝

即／光復災區明起全面復課　志工、物資撤出校園

即／光復災區明起全面復課　志工、物資撤出校園

即／光復災區農藥外洩　現場封鎖1人送醫

即／光復災區農藥外洩　現場封鎖1人送醫

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

蔡英文自稱「澱粉控」　發文感謝鏟子超人中秋跟花蓮人站在一起

關鍵字：

洪災政治風波總召立院質詢下台壓力

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

顏正國戲裡也在中秋離世

「好小子」顏正國過世！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

驚嘆顏正國50歲離世　曾難過「我沒有參與為何判我15年！」

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

顏正國肺腺癌病逝　醫警告留意「8大症狀」：早期常誤認感冒

「好小子」顏正國癌逝！愛妻悲痛

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

即／檢查時已是末期　鋼鐵爸曝阿國最後抗癌

顏正國「生前暴瘦」照片曝光！

東北季風來了　8級強風發布2地轉雨

不是退休！　詹皇第二次決定謎底揭曉

更多

最夯影音

更多
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢
黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面