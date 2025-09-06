　
今年國際郵輪可望超越疫前　「海洋富士號」明年停靠台中及安平

▲▼麗星郵輪探索星號11月16日以母港首航高雄港，並前往日本、越南、菲律賓等地。（圖／麗星郵輪提供）

▲今年台灣港群國際郵輪預報共601艘次，包括母港334艘次、掛靠港267艘次。（圖／麗星郵輪提供）

記者周湘芸／台北報導

疫情解封已2年，去年國際郵輪靠泊我國商港的艘次及旅客人次，僅達疫情前6成及8成，其中台中港及安平港無國際郵輪靠泊，花蓮與澎湖僅恢復疫前5成。台灣港務公司表示，今年郵輪客可超越疫情前高峰，三井海洋郵輪旗下「海洋富士號」明年1月將停靠台中及安平。

根據國際郵輪協會（CLIA）預估，今年全球郵輪旅客量將達3710萬人次，2027年更將突破至3970萬人次，但去年國際郵輪靠泊我國商港的艘次及旅客人次，僅達疫情前61.70％及85.34％，其中，台中港、安平港無國際郵輪停靠。

港務公司表示，今年台灣港群國際郵輪預報共601艘次（母港334艘次、掛靠港267艘次），其中基隆港共448艘次（母港292艘次、掛靠港156艘次）、高雄港105艘次（母港42艘次、掛靠港63艘次）、花蓮港掛靠港20艘次、蘇澳港掛靠港8艘次、安平港掛靠港2艘次、澎湖港掛靠港18艘次，預計今年郵輪客將達112.2萬人次，超越疫情前高峰。

港務公司指出，台中、安平等港口配合實施國際客船優惠措施等策略，已初見成效，三井海洋郵輪旗下「海洋富士號」已來函，規劃明年1月21日靠泊安平港，並於1月22日靠泊台中港，將與地方政府及觀光署等單位合作安排迎賓活動、優化旅客通關動線、協調外幣兌換及旅客退稅、旅遊諮詢服務等。

港務公司指出，根據規劃，台中港明年1月22日將有三井海洋郵輪的「海洋富士號」停靠，4月7日有Noble Caledonia Cruise的「島嶼天空」，11月16日至11月18日有ResidenSea的「世界號（過夜郵輪）」，2027年1月8日還有大洋郵輪的「瑞佳塔」停靠。

另外，安平港今年9月20日至9月21日將有住宅郵輪的「奧德賽（過夜郵輪）」停靠，明年1月21日也有三井海洋郵輪的「海洋富士號」。

港務公司也說，花蓮港受地震影響，著名景點太魯閣嚴重受損，影響去年郵輪預報；澎湖港已於去年4月完成1號國際郵輪碼頭延建工程，可靠泊郵輪提升為15萬總噸。今年花蓮港及澎湖港國際郵輪預報分別已有20艘次、18艘次。

