他躺床猝死！家屬一看遺體驚喊「沒脖子」　揪出案情不單純

▲德瓊原本要與女友搬去喬治亞州展開新生活。（圖／翻攝臉書Shane DZ）



記者吳美依／綜合報導

美國康乃狄格州53歲工程師德瓊（Shane DeJongh）陳屍家中，一開始被判定為心臟病發身亡，但家屬卻發現其頸部極度腫脹，以至於「幾乎完全看不見」，外觀極為異常，因此要求重新調查，這才揭發一起謀殺案。

《紐約郵報》報導，德瓊生前與女友瓦達茲（Natasha Vadasz）同居在女方擁有的小木屋，原本計畫搬到喬治亞州展開新生活。案發前一晚，情侶倆還跟房仲一起吃飯慶祝搬家，未料隔天、也就是2023年10月6日清晨，他竟被發現在床上斷氣，身上仍穿著前一天的衣物。

德瓊起初被判定心臟病發，但家屬遠從加州前來康州處理後事，一看見遺體模樣就察覺事情不對勁。死者胞姊范埃克倫堡（Robyn van Ekelenburg）表示，「他看起來不像是有脖子的人，我們當時知道的不多，但已經足以知道他的脖子有問題。他看起來就像沒脖子一樣，我甚至無法形容那種情況。」

▲德瓊的家屬至今仍沒有得到解答。（圖／翻攝everloved.com）



家屬表達強烈反對之後，當局也重啟調查，新的法醫驗屍結果顯示，德瓊死於他殺，死因是頭頸部鈍器傷害與肢體衝突導致的心律不整，此情況又因為他原本就罹患的高血壓及動脈粥樣硬化性心血管疾病而複雜化。該報告進一步指出，德瓊身上有瘀傷、左耳擦傷、腦出血、頸部出血，以及甲狀軟骨左上角骨折。

不過至今已經過了2年，案情始終沒有太大進展，也沒有任何人遭到起訴或逮捕。切希爾郡（Cheshire）警察局長喬特納（Frederick Jortner）被詢問時表示，為了維護調查完整性，無法透露調查細節。

事實上，今年3月家屬曾對德瓊女友瓦達茲提起民事訴訟，但隨即撤回並準備新增被告與原告。范埃克倫堡無奈地說，「我們至今仍不知道那晚究竟發生什麼事。」