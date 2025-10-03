逼女童「桌下打手槍」名師尚志剛脫罪　舌吻摸胸判8年半須入獄

▲台南狼師性侵猥褻多名女學生，一度潛逃大陸，最終仍被逮回。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

曾在台南數間國小擔任過導師的尚志剛，私下竟是一名狼師，多名學生20多年後出面指控，曾被尚男逼迫在辦公桌下幫他「打手槍」再擦掉精液，甚至還找另一名女學生前來「觀賞」。由於這些指控均已過了刑法追訴期，法院僅針對他對2名女學生舌吻、撫摸胸部下體部分論罪，最高法院3日將他判處有期徒刑8年6月定讞。

人本基金會曾介入調查此案，基金會2022年公布的資料中提到，一名被害女學生在事發後20餘年突然私訊「國小六年級時，老師請我幫他打手槍、撫摸我胸部，跟新聞是同一個嗎？尚OO，導師」、「都找安靜乖乖的女同學下手」、「他當時還有開課後補習班！在補習班我也有被侵害過。」、「他是人人口中的好老師，我媽到現在還是很喜歡他」。

基金會於2022年7月間，在多位民代陪同下召開記者會，踢爆尚姓男子擔任國小教師時的惡行，由於尚男已經退休，基金會也首度直接公開尚男的全名，希望有更多的被害人出面指認，以免尚男的惡行過了刑法的追訴期而不能追究。最後在尚男曾經任教過的多個學校全面普查，以及台南地檢署鍥而不捨的追查下，找到10多名被害的女學生，檢方因此將尚提起公訴，但尚男這時竟已潛逃大陸，而且他退休19年來，領走政府上千萬元的退休金，讓被害人氣得牙癢癢，檢方發布通緝。

好在透過兩岸司法互助管道，尚男於2023年被解送回台，接受司法制裁。由於檢方起訴的犯罪事實中，有不少犯行因為刑法的追訴期而不能追究，但一審法院仍予以重判13年，二審也重判10年。

案經撤銷發回後，更一審法院最後僅審理2002年到2004年間曾被尚男教導過的2名被害人，當時多次遭到尚男舌吻，掀開衣服撫摸胸部、下體，這部分更一審法院予以重判8年6月。全案再上訴最高法院，最高法院3日駁回上訴定讞，尚姓淫師須入監服刑。