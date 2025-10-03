　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼女童「桌下打手槍」名師尚志剛脫罪　舌吻摸胸判8年半須入獄

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲台南狼師性侵猥褻多名女學生，一度潛逃大陸，最終仍被逮回。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

曾在台南數間國小擔任過導師的尚志剛，私下竟是一名狼師，多名學生20多年後出面指控，曾被尚男逼迫在辦公桌下幫他「打手槍」再擦掉精液，甚至還找另一名女學生前來「觀賞」。由於這些指控均已過了刑法追訴期，法院僅針對他對2名女學生舌吻、撫摸胸部下體部分論罪，最高法院3日將他判處有期徒刑8年6月定讞。

人本基金會曾介入調查此案，基金會2022年公布的資料中提到，一名被害女學生在事發後20餘年突然私訊「國小六年級時，老師請我幫他打手槍、撫摸我胸部，跟新聞是同一個嗎？尚OO，導師」、「都找安靜乖乖的女同學下手」、「他當時還有開課後補習班！在補習班我也有被侵害過。」、「他是人人口中的好老師，我媽到現在還是很喜歡他」。

基金會於2022年7月間，在多位民代陪同下召開記者會，踢爆尚姓男子擔任國小教師時的惡行，由於尚男已經退休，基金會也首度直接公開尚男的全名，希望有更多的被害人出面指認，以免尚男的惡行過了刑法的追訴期而不能追究。最後在尚男曾經任教過的多個學校全面普查，以及台南地檢署鍥而不捨的追查下，找到10多名被害的女學生，檢方因此將尚提起公訴，但尚男這時竟已潛逃大陸，而且他退休19年來，領走政府上千萬元的退休金，讓被害人氣得牙癢癢，檢方發布通緝。

好在透過兩岸司法互助管道，尚男於2023年被解送回台，接受司法制裁。由於檢方起訴的犯罪事實中，有不少犯行因為刑法的追訴期而不能追究，但一審法院仍予以重判13年，二審也重判10年。

案經撤銷發回後，更一審法院最後僅審理2002年到2004年間曾被尚男教導過的2名被害人，當時多次遭到尚男舌吻，掀開衣服撫摸胸部、下體，這部分更一審法院予以重判8年6月。全案再上訴最高法院，最高法院3日駁回上訴定讞，尚姓淫師須入監服刑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場
林俊憲邀站台「臺南國華松王宴」　韓國瑜驚：會不會被黨紀處分？
第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向
「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂
快訊／隨機砍人兇煞正面曝　喊「沒吃藥控制病情」
台大法律男大生騙裸聊！逾300人被偷錄...6918性影像狂
成龍才挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「和大咖歌王接吻」畫面曝光
找食物被毒打「不敢再走出房門」　21歲女遭囚禁3年慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

電影院看「鏈鋸人」卻狂滑手機　太亮遭抗議竟離場懸空坐平台

嫌4萬5高檔LV運動鞋不合腳　大膽賊進屋「換貨」全被拍

酒駕男「紅燈已10秒還硬闖」撞死女騎士　車頭爛毀搭小黃落跑

蘇花改東澳隧道砂石車追撞前車！女乘客受傷送醫　驚險畫面曝光

台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場　想捐錢行善求和解被打臉

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

快訊／隨機砍人兇煞上銬正面曝 鬼扯「沒吃藥控制病情」才失控

外側車道鬼切左轉！新莊12歲少年「連人帶車」遭撞飛　驚悚瞬間曝光

台大法律系男裝女聲騙裸聊！逾300人被偷錄...6918性影像狂賣

找食物竟被毒打「不敢再走出房門」　21歲女遭虎媽囚禁3年慘死　

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

電影院看「鏈鋸人」卻狂滑手機　太亮遭抗議竟離場懸空坐平台

嫌4萬5高檔LV運動鞋不合腳　大膽賊進屋「換貨」全被拍

酒駕男「紅燈已10秒還硬闖」撞死女騎士　車頭爛毀搭小黃落跑

蘇花改東澳隧道砂石車追撞前車！女乘客受傷送醫　驚險畫面曝光

台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場　想捐錢行善求和解被打臉

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

快訊／隨機砍人兇煞上銬正面曝 鬼扯「沒吃藥控制病情」才失控

外側車道鬼切左轉！新莊12歲少年「連人帶車」遭撞飛　驚悚瞬間曝光

台大法律系男裝女聲騙裸聊！逾300人被偷錄...6918性影像狂賣

找食物竟被毒打「不敢再走出房門」　21歲女遭虎媽囚禁3年慘死　

電影院看「鏈鋸人」卻狂滑手機　太亮遭抗議竟離場懸空坐平台

稱「國軍救災挖到私房錢」挨轟　陳柏惟揭原意：國民黨哪個字看不懂

快訊／台股收盤大漲382.67點指數創高　台積電收漲1400刷天價

高中生烤肉趴「還沒熟就塞嘴裡」悲劇了　高燒39度急診住院3天

繼光香香雞聯名「養肌餐」開賣　吃得到經典雞柳、全新桑葚醬

嫌4萬5高檔LV運動鞋不合腳　大膽賊進屋「換貨」全被拍

酒駕男「紅燈已10秒還硬闖」撞死女騎士　車頭爛毀搭小黃落跑

台灣人壽布局高資產客群　進軍亞洲資產管理中心

蘇花改東澳隧道砂石車追撞前車！女乘客受傷送醫　驚險畫面曝光

台大牙醫生偷拍22女！校園女廁淪片場　想捐錢行善求和解被打臉

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

社會熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

11歲女童遭刺出現氣血胸！傷勢嚴重插管治療

快訊／苗栗隨機砍人！11歲女童最新傷況曝光

隨機殺人「兇嫌背景曝光」！13歲就吸食海洛因

即／三地集團總裁鍾嘉村上午被起訴　又涉他案遭搜索

父為救女童「腹背遭砍」！女兒PO文還原經過求集氣

苗栗隨機砍人！　10年前受害「男大生」發聲

內湖10歲女童多日未到學校　與媽媽陳屍住處

女高中生「西門町大樓」被霸凌！　5男女樓梯間圍毆

苗栗刀客抓女童！神秘女英雄救人　身分曝

更多熱門

相關新聞

大內地震疏散演練登場區公所攜手南消強化防災應變力

大內地震疏散演練登場區公所攜手南消強化防災應變力

為提升民眾防災意識與應變能力，台南市大內區公所與消防局第四大隊大內分隊，3日上午於大內區圖書館舉辦地震疏散演練，模擬地震發生後的避難行動與救災協作，展現第一線公務單位的防震應變能量。

中秋送暖台南市勞工局攜手工會送物資關懷30戶弱勢修繕家庭

中秋送暖台南市勞工局攜手工會送物資關懷30戶弱勢修繕家庭

金器公司成立企業義消加入守護大台南防災生力軍

金器公司成立企業義消加入守護大台南防災生力軍

從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

珍古德博士辭世她的精神將在台南孩子心中延續

珍古德博士辭世她的精神將在台南孩子心中延續

關鍵字：

法律人權名師台南狼師國小親吻猥褻定讞最高法院性侵

讀者迴響

熱門新聞

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

2度隨機砍人！苗栗男2015年遭逮畫面曝

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面