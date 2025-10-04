更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度！全方位深入協助更生人

▲臺灣更生保護會舉辦全國工作人員在職訓練。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會於8月初舉辦全國工作人員在職訓練，來自全國各地190位工作人員共同參與。法務部鄭銘謙部長以伊索寓言「北風和太陽」的啟示，勉勵所有更保工作人員，強調「溫暖有愛」是從事更生保護工作人員的基本條件。期待更保能幫助所有的更生人，協助他們重建人生。

此外，臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝，強調更生保護工作是團隊的工作，最重要的是知識傳承和經驗分享。當新人遇到困難時，資深同事能主動提供協助；當某個成員陷入瓶頸時，團隊能共同集思廣益，尋求解決方案。相信透過大家的熱情與專業，彼此協作，強化陪伴更生人復歸的深度與廣度，發揮團隊精神，讓更保業務精益求精，好上加好。

法務部保護司司長洪信旭表示，更生保護會提供即時性的陪伴，規劃完整的處遇，顧及更生人的未來。在關懷訪視受風災影響的個案後，可以發現更保同仁的陪伴，讓受災的更生人能繼續心存希望。法務部保護司也會和更保的夥伴一起努力，為更生朋友重拾生活，放下過去付出一份心力。

本次訓練課程邀請臺灣高等檢察署檢察官黃冠運講授「新興毒品的嚴峻挑戰」、中國醫藥大學北港附設醫院臨床心理師林原賢講授「個案輔導策略與技巧」、探索教育推廣中心督導訓練員朱麗葉講授「啟心動念~活動規劃與執行」，從毒品趨勢到實際輔導應對策略，再到如何策劃符合業務需求的活動，全方位強化實務技巧與創意思維，讓所有人得到專業知識與思想方面的啟發。

這場訓練為團隊注入了新的能量。它不只是一場知識的更新，更是一次團隊精神的充電。唯有當所有夥伴都願意不斷學習、相互扶持，更生保護的服務才能持續精進，團隊也能走得更穩、更遠。未來，本會將舉辦更多培訓，讓每位夥伴都能在繼續茁壯成長，一同在專業的道路上並肩前行。