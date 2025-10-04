　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度！全方位深入協助更生人

▲▼臺灣更生保護會8月舉辦全國工作人員在職訓練。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會舉辦全國工作人員在職訓練。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會於8月初舉辦全國工作人員在職訓練，來自全國各地190位工作人員共同參與。法務部鄭銘謙部長以伊索寓言「北風和太陽」的啟示，勉勵所有更保工作人員，強調「溫暖有愛」是從事更生保護工作人員的基本條件。期待更保能幫助所有的更生人，協助他們重建人生。

此外，臺灣高等檢察署檢察長暨臺灣更生保護會董事長張斗輝，強調更生保護工作是團隊的工作，最重要的是知識傳承和經驗分享。當新人遇到困難時，資深同事能主動提供協助；當某個成員陷入瓶頸時，團隊能共同集思廣益，尋求解決方案。相信透過大家的熱情與專業，彼此協作，強化陪伴更生人復歸的深度與廣度，發揮團隊精神，讓更保業務精益求精，好上加好。

法務部保護司司長洪信旭表示，更生保護會提供即時性的陪伴，規劃完整的處遇，顧及更生人的未來。在關懷訪視受風災影響的個案後，可以發現更保同仁的陪伴，讓受災的更生人能繼續心存希望。法務部保護司也會和更保的夥伴一起努力，為更生朋友重拾生活，放下過去付出一份心力。

本次訓練課程邀請臺灣高等檢察署檢察官黃冠運講授「新興毒品的嚴峻挑戰」、中國醫藥大學北港附設醫院臨床心理師林原賢講授「個案輔導策略與技巧」、探索教育推廣中心督導訓練員朱麗葉講授「啟心動念~活動規劃與執行」，從毒品趨勢到實際輔導應對策略，再到如何策劃符合業務需求的活動，全方位強化實務技巧與創意思維，讓所有人得到專業知識與思想方面的啟發。

這場訓練為團隊注入了新的能量。它不只是一場知識的更新，更是一次團隊精神的充電。唯有當所有夥伴都願意不斷學習、相互扶持，更生保護的服務才能持續精進，團隊也能走得更穩、更遠。未來，本會將舉辦更多培訓，讓每位夥伴都能在繼續茁壯成長，一同在專業的道路上並肩前行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／男餓成皮包骨慘死　恐怖心靈學院再收押3人
網友驚呼「什麼時候拍真人版了？」　「片場探班」AI影片爆紅
怪男搶走BMW！尪衝出「目睹孕妻被載離」　她半路被丟包
Jennie、Kai、V罕見同時現身！
金鐘五冠王癌症過世！　死訊超過一年才公開
獨／台中美國學校食物中毒增至6人住院！　足球隊被迫棄賽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度！全方位深入協助更生人

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度！全方位深入協助更生人

健身房「忽然改播1卡通」　他愣見一幕：猛男都不滑手機了

燒烤肉品「最容易產生致癌物」！醫師示警：比油炸更糟

快訊／靈修出人命！男揹債餓成皮包骨亡　恐怖心靈學院再收押3人

隨機砍人案「正義男」路過擋下刀　縣府：全額負擔醫療費

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

中職二軍／拋不出藍色彩帶！藍寅倫再見三分砲　台鋼6比5氣走悍將逼出G5

悍將本季主場最終戰破萬　場均成長率45.79％居聯盟之最

民眾黨影射綠營雇用李能謙網軍集團　民進黨駁：張冠李戴、移花接木

黑心豬大腸流入「北桃屏高」4縣市　衛生局急追下游下架2公噸

屏東醫院工地突發火警！濃煙竄頂樓　消防17車33人搶救

【太瘋狂】情侶吵架當街飛車追逐　女友「開車猛撞」下車爆哭

法律熱門新聞

更保花蓮分會「曙光之屋」揭牌

更保宜蘭分會協助高齡更生人復歸社會

更保台北分會助更生人考取餐飲證照

鄭銘謙赴「晨曦福音戒毒學院」打氣

更保士林向日農場助更生　獲美日學者讚賞

法務部對更保113年度業務績效評鑑

甦活人生報導「更生80」國際學術研討會

更保新北分會公私協力安置更生人

文化大學曉峰學苑參訪更保總會

《甦活人生》報導全國更保人員在職訓練

檢方與更保合作　首場聯合分區座談會在宜蘭

更保人員在職訓練　加深服務深度與廣度

更保官網更新　貼近使用者

高檢暨更保「聯合分區座談會」花蓮場

更多熱門

相關新聞

基隆地檢署中秋傳愛進監所　防詐宣導同行送暖

基隆地檢署中秋傳愛進監所　防詐宣導同行送暖

基隆地方檢察署檢察長柯宜汾昨（3日）率領基隆更生保護會基隆分會主任委員林正峰、基隆市榮譽觀護人協會理事長黃忠賢等一行人，於中秋佳節前夕蒞所舉辦「明月相照、傳愛監所、防詐同行」關懷活動，致贈中秋月餅、急難救助金及加菜金，並同步進行防詐騙宣導，期盼在團圓佳節之際，將社會各界的關懷與支持傳遞給更生人及其家屬。

更保基隆分會慰問學員　手作綠豆椪傳遞團圓幸福

更保基隆分會慰問學員　手作綠豆椪傳遞團圓幸福

台南狼師猥褻性侵2女童　判刑8年半須入獄

台南狼師猥褻性侵2女童　判刑8年半須入獄

從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

從「鏟子超人」到制度超人　台灣防災法律的下一步

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻案　二審判21年

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻案　二審判21年

關鍵字：

法律人權更生人更保張斗輝更生保護會在職訓練《甦活人生》

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

9家手搖飲中秋優惠一次看

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面