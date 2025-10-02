黃景茂爆筆錄被加料　辯方補刀：是不是沒配合咬出柯文哲？

▲涉犯京華城案的台北市都市發展局前局長黃景茂。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（2日）審理京華城案，同案被告黃景茂以證人身分應訊，堅稱卸任台北市都市發展局局長前，只經手京華城自提都市計畫變更案送公告公展階段，自認沒違法，不解偵查筆錄怎會寫他承認「縱然有違法」也要照辦，更不懂為何被起訴涉嫌圖利，柯的律師冷不防問他「是不是因為你不配合咬出柯文哲」，檢方立刻異議阻擋，黃沒能回答。

黃景茂曾任台中市前市長林佳龍市府團隊秘書長，林連任失敗後，黃因都市計畫專才受柯文哲青睞，2018年12月25日起，擔任柯第2任台北市長任內的都發局長，公務職等相較市府秘書長是降級，中途於2021年2月17日請辭。

黃景茂今作證重點有二，首先是2020年4月，他依柯文哲與同案被告、台北市議員應曉薇同年3月便當會裁示，簽請京華城陳情案送交都委會研議。其次是同年10月27日，簽請京華城所提爭取容積獎勵的都計變更案送公告公展。

檢方起訴主張，當時京華城與北市府打官司，爭取恢復允建樓地板面積12萬0284平方公尺，市府內規訴訟期間不受理當事人陳情，所以柯市府破例將陳情轉研議，等於替京華城開方便門、進而違法取得20%容獎。

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇。（資料照／記者湯興漢攝）

黃景茂表示，應曉薇2020年曾拜訪時任彭振聲、表達京華城想和解，市府一貫拒絕，京華城覺得委屈，認為都委會刪除允建樓地板面積時，沒充分討論京華城的股東意見。

因此柯文哲裁示將京華城的陳情送都委會研議，黃認同不妨聽聽都委的意見、或許公開透明討論結果，可讓京華城死心，柯第1任市長時的副市長林欽榮、都發局長林洲民，柯第2任市長時的副市長彭振聲，任內都有類似送研議的例子。

黃景茂強調，「研議」是都委職權之一，但不像「審議」具有法律效力，都委「研議」提出的看法，僅供市府相關局處參考，柯文哲從沒指示「研議一定要過關」，這是2回事，都委會可拒絕受理「研議」、都發局無法過問，

黃景茂說柯文哲市長任內常講「公務員以不坐牢為原則」，陳情案送都委會研議毫不違法、「這是常識」，至於偵查筆錄寫他承認當時明知違法，「縱然有違法」、也要依柯的「奉交下」送進都委會研議，黃說「那是檢察官幫我記上的」，他應訊沒這樣說。

問題是他在偵查筆錄簽字了，黃景茂說做完筆錄只有很短的時間檢查，真的沒注意到，被起訴後，律師也問他當時怎沒看見，柯文哲的律師團追問他有無調閱自己偵查光碟，黃茫然說「要問律師」。

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）到台北地院出庭，立委黃國昌同車並一路隨行。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌、柯文哲）

至於簽請京華城自提方案送公告公展，黃景茂大吐苦水，說監察院2016年糾正北市府，私人地主自提都計案，除非形式要件不齊備，否則不該反覆退件，也就是居間把關的都發局別干涉太多，應盡量送交都委會審議，讓申請人直接向都委說明。

而「公告公展」30天，就是送審議的前置程序，用於蒐集公民、團體的異議，黃景茂證稱沒人指示京華城提案盡快公告公展，而是部屬建議應加快，但他反對，要求仍應初步審查、「不然會被人家講話」，檢察官卻說他迫於應曉薇的壓力、急著想公展。

黃景茂喊冤「我不急！我還要求京華城補件說明公益貢獻度！」他沒有圖利，且他做完京華城自提方案公告公展程序、不久就離職，後續都委會的審議，他都不在，卻從證人被轉為被告起訴，「我不懂、我真的不知道！」

柯文哲的律師鄭深元冷不防問黃景茂「是不是因為你不配合咬出柯文哲」，柯跟在場不少人忍不住笑了，檢方立刻異議阻擋、認為辯方誘導，審判長裁定黃不必回答。

黃景茂在京華城案被控攀附柯文哲，涉以都發局長權指示部屬護航京華城改建違法取得20%容積率獎勵，不僅違反自身專業，更圖利財團上百億元不法利益，涉犯圖利罪嫌，被求刑7年、併科罰金1000萬元，並褫奪公權5年。

黃景茂先前出庭堅稱都發局長任內對京華城案，「依照文官的職責合理處理」，他為「捍衛文官尊嚴」、選擇不認罪，並替認罪的昔日部屬、時任都發局總工程司邵琇珮等人抱屈，更爆料偵查檢察官曾拿認罪被告的「文件」要他配合，被他拒絕。