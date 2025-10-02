　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃景茂爆筆錄被加料　辯方補刀：是不是沒配合咬出柯文哲？

▲▼前台北市都市發展局長黃景茂。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉犯京華城案的台北市都市發展局前局長黃景茂。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（2日）審理京華城案，同案被告黃景茂以證人身分應訊，堅稱卸任台北市都市發展局局長前，只經手京華城自提都市計畫變更案送公告公展階段，自認沒違法，不解偵查筆錄怎會寫他承認「縱然有違法」也要照辦，更不懂為何被起訴涉嫌圖利，柯的律師冷不防問他「是不是因為你不配合咬出柯文哲」，檢方立刻異議阻擋，黃沒能回答。

黃景茂曾任台中市前市長林佳龍市府團隊秘書長，林連任失敗後，黃因都市計畫專才受柯文哲青睞，2018年12月25日起，擔任柯第2任台北市長任內的都發局長，公務職等相較市府秘書長是降級，中途於2021年2月17日請辭。

黃景茂今作證重點有二，首先是2020年4月，他依柯文哲與同案被告、台北市議員應曉薇同年3月便當會裁示，簽請京華城陳情案送交都委會研議。其次是同年10月27日，簽請京華城所提爭取容積獎勵的都計變更案送公告公展。

檢方起訴主張，當時京華城與北市府打官司，爭取恢復允建樓地板面積12萬0284平方公尺，市府內規訴訟期間不受理當事人陳情，所以柯市府破例將陳情轉研議，等於替京華城開方便門、進而違法取得20%容獎。

▲▼台北地院審理京華城案，傳喚柯文哲、應曉薇、沈慶京出庭，面對支持者相挺柯文哲及應曉薇一一向在場小草握手致意。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇。（資料照／記者湯興漢攝）

黃景茂表示，應曉薇2020年曾拜訪時任彭振聲、表達京華城想和解，市府一貫拒絕，京華城覺得委屈，認為都委會刪除允建樓地板面積時，沒充分討論京華城的股東意見。

因此柯文哲裁示將京華城的陳情送都委會研議，黃認同不妨聽聽都委的意見、或許公開透明討論結果，可讓京華城死心，柯第1任市長時的副市長林欽榮、都發局長林洲民，柯第2任市長時的副市長彭振聲，任內都有類似送研議的例子。

黃景茂強調，「研議」是都委職權之一，但不像「審議」具有法律效力，都委「研議」提出的看法，僅供市府相關局處參考，柯文哲從沒指示「研議一定要過關」，這是2回事，都委會可拒絕受理「研議」、都發局無法過問，

黃景茂說柯文哲市長任內常講「公務員以不坐牢為原則」，陳情案送都委會研議毫不違法、「這是常識」，至於偵查筆錄寫他承認當時明知違法，「縱然有違法」、也要依柯的「奉交下」送進都委會研議，黃說「那是檢察官幫我記上的」，他應訊沒這樣說。

問題是他在偵查筆錄簽字了，黃景茂說做完筆錄只有很短的時間檢查，真的沒注意到，被起訴後，律師也問他當時怎沒看見，柯文哲的律師團追問他有無調閱自己偵查光碟，黃茫然說「要問律師」。

▲▼黃國昌、柯文哲秀合照。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌、柯文哲）

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）到台北地院出庭，立委黃國昌同車並一路隨行。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌、柯文哲）

至於簽請京華城自提方案送公告公展，黃景茂大吐苦水，說監察院2016年糾正北市府，私人地主自提都計案，除非形式要件不齊備，否則不該反覆退件，也就是居間把關的都發局別干涉太多，應盡量送交都委會審議，讓申請人直接向都委說明。

而「公告公展」30天，就是送審議的前置程序，用於蒐集公民、團體的異議，黃景茂證稱沒人指示京華城提案盡快公告公展，而是部屬建議應加快，但他反對，要求仍應初步審查、「不然會被人家講話」，檢察官卻說他迫於應曉薇的壓力、急著想公展。

黃景茂喊冤「我不急！我還要求京華城補件說明公益貢獻度！」他沒有圖利，且他做完京華城自提方案公告公展程序、不久就離職，後續都委會的審議，他都不在，卻從證人被轉為被告起訴，「我不懂、我真的不知道！」

柯文哲的律師鄭深元冷不防問黃景茂「是不是因為你不配合咬出柯文哲」，柯跟在場不少人忍不住笑了，檢方立刻異議阻擋、認為辯方誘導，審判長裁定黃不必回答。

黃景茂在京華城案被控攀附柯文哲，涉以都發局長權指示部屬護航京華城改建違法取得20%容積率獎勵，不僅違反自身專業，更圖利財團上百億元不法利益，涉犯圖利罪嫌，被求刑7年、併科罰金1000萬元，並褫奪公權5年。

黃景茂先前出庭堅稱都發局長任內對京華城案，「依照文官的職責合理處理」，他為「捍衛文官尊嚴」、選擇不認罪，並替認罪的昔日部屬、時任都發局總工程司邵琇珮等人抱屈，更爆料偵查檢察官曾拿認罪被告的「文件」要他配合，被他拒絕。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃景茂爆筆錄被加料　辯方補刀：是不是沒配合咬出柯文哲？

看到警察就掉頭！紅燈右轉還偷丟1包白粉　台南機車男慘了

機車騎人行道撞緣石　騎士慘摔翻滾影片曝！虎尾警回應了

獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

獨居男險死在家中！失聯多日朋友急壞報警　警消破門見悲慘一幕

偷香油錢失風！男嚇到「捐」200元　認罪又翻供：借打火機

快訊／高雄馬路「砰」巨響！白車衝進施工區　車頭爛毀釀1傷

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市華陰街商圈大樓磚牆掉落！畫面曝光　1人頭被砸中撕裂傷

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

黃景茂爆筆錄被加料　辯方補刀：是不是沒配合咬出柯文哲？

看到警察就掉頭！紅燈右轉還偷丟1包白粉　台南機車男慘了

機車騎人行道撞緣石　騎士慘摔翻滾影片曝！虎尾警回應了

獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

獨居男險死在家中！失聯多日朋友急壞報警　警消破門見悲慘一幕

偷香油錢失風！男嚇到「捐」200元　認罪又翻供：借打火機

快訊／高雄馬路「砰」巨響！白車衝進施工區　車頭爛毀釀1傷

馬太鞍溪堰塞湖緊急勘查！空勤總隊直升機投放3枚衛星浮標探測

快訊／北市華陰街商圈大樓磚牆掉落！畫面曝光　1人頭被砸中撕裂傷

彰化地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手...車內飄K味涉毒駕

爭取有利關稅　鄭麗君提「台灣模式」在美打造科學園區

酷航推限定版彩繪YouBike　即起拍照抽1.9萬元機票抵用券

成龍同框女明星遭批「過度親密」　黑歷史照片被挖…出手背後環抱

胡瓜誇讚小禎男友！見面「他狂發抖」　認很會看人：早勸不要嫁李進良

屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

台灣LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改　錯過收不回

連假來了屏東縣警啟動疏導網　中秋回家旅遊不塞車

聲寶援助花蓮災民　以實際行動守護家園

AI驅動企業升級、鏈結全球市場　台北數位應用博覽會助數位轉型

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

社會熱門新聞

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

虎媽未婚同居、打婆婆黑底曝　軟弱夫堅持迎娶釀悲劇

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

快訊／屏東民生路今早大火！頻傳爆炸聲

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

女子公園賣餅乾遭性侵　還被拍照傳給男友

更多熱門

相關新聞

京華城案作證又哭又吐　應曉薇輕哼跟柯P不熟

京華城案作證又哭又吐　應曉薇輕哼跟柯P不熟

在京華城案涉犯收賄等罪嫌的台北市議員應曉薇，今（30日）以證人身分到台北地院出庭，自稱跟同案被告、時任台北市長柯文哲不熟，她同情京華城董事長陳玉坤哭著求助，所以代為轉達陳情，從沒施壓公務員，她的顧問吳順民是無辜捲入風波的路人甲，很遺憾檢方跟特定媒體在市府眾多PM中只提彭振聲，「不逼死他老婆才怪，太可惡了！」

北市政風處稱「柯前領導」　柯文哲笑：被中共接管？

北市政風處稱「柯前領導」　柯文哲笑：被中共接管？

恐嚇京華城案司法官　檢：捐10萬做公益就撤告

恐嚇京華城案司法官　檢：捐10萬做公益就撤告

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

電子腳環問題多　柯文哲應曉薇同框抱怨

電子腳環問題多　柯文哲應曉薇同框抱怨

關鍵字：

京華城容積率圖利公告公展都委會

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面