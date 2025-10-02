　
社會 社會焦點 保障人權

應曉薇自嘲「若不入罪柯文哲怎能1槍斃命」　笑稱說實話沒發怒

▲▼涉犯京華城案不認罪的台北市議員應曉薇，今（2日）到台北地院出庭，一反常態虧檢方。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案不認罪的台北市議員應曉薇，今（2日）到台北地院出庭，一反常態虧檢方。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案不認罪的台北市議員應曉薇，今（2日）到台北地院出庭，一改先前虛無縹緲的說話風格，揶揄檢方問完今天出庭作證的同案被告黃景茂後，等於直接還她清白、「真的太好了！」更自嘲和黃景茂是「最佳男女配角」，若她倆不能入罪，「檢察官又怎能將柯文哲一槍斃命呢？」

檢方並沒回應應曉薇的高級酸，而是強調黃景茂今作證有所保留，卷證顯示京華城當時若有相關方案進度，應曉薇就會立刻找黃景茂了解、「進度盯得非常緊」，有沒有施壓，就請合議庭依卷證判斷。

應曉薇今沒有女兒陪伴，傍晚開完庭，她下樓梯走得岌岌可危，女法警上前協助，她神態自若，揮手感謝向她打氣的群眾，記者問她今天是否憤怒了，她上車動作僵了一下，轉頭笑說「沒有～我只是說實話～」。

黃景茂今從被告轉為證人身分應訊，證稱處理京華城陳情轉研議、自提都市計畫變更案送公告公展等過程，均未受到應曉薇施壓、也跟應曉薇無關。

應曉薇回應指出，謝謝檢察官今天對證人的提問，黃景茂證明她沒施壓公務員，「真的太好了！等於還我清白！」她認為黃專業、誠實又老實，她今天對黃只有「尊重」2字。

應曉薇接著突然起身，強調非得站起來講，指檢方說黃景茂2020年4月9日下午2點半和她見面後15分鐘，就在陳情轉研議的公文簽字，她反問檢方是否知道，黃若從她的議員辦公室15分鐘內要趕回市府，「要跑馬拉松耶！」她認為檢方主張，應該要合情合理才對。

應曉薇慵懶拉長音的語調中，此時似乎多了一絲犀利，她說除了偵查檢察官林俊言留下的東西，檢方難道就沒有新的東西了、「怎麼永遠都一樣」，她要鼓勵檢方努力找出新資料，她並指控林俊言把社論原封不動寫進起訴書，「這一點，我心痛到極點！」

應曉薇看著證人席上的黃景茂，自嘲「我們就像最佳男女配角」，檢察官欲加之罪、何患無辭，「如果我們倆不入罪，檢察官又怎能將柯文哲一槍斃命呢？」

涉犯京華城案認罪的台北市前副市長彭振聲，今年（2025年）7月才喪妻，日前又於審理期間喪母，台北地院今（2日）開庭時，柯文哲當庭聲請出席彭母大後天（5日）中午12點告別式，審判長諭知柯以公開行程方式出席彭母公祭，不受交保附加條件限制。

