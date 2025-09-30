　
社會 社會焦點 保障人權

京華城案作證又哭又吐　應曉薇輕哼「跟柯P不熟」代轉陳情沒施壓

▲▼涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，今（30日）到台北地院結束作證，與女兒應佳妤牽手離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇（左），今（30日）到台北地院結束作證，與女兒應佳妤（右）牽手離開。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

在京華城案涉犯收賄等罪嫌的台北市議員應曉薇，今（30日）以證人身分到台北地院出庭，自稱跟同案被告、時任台北市長柯文哲不熟，她同情京華城董事長陳玉坤哭著求助，所以代為轉達陳情，從沒施壓公務員，她的顧問吳順民是無辜捲入風波的路人甲，很遺憾檢方跟特定媒體在市府眾多PM中只提彭振聲，「不逼死他老婆才怪，太可惡了！」

應曉薇從演員跨足政壇15年，今作證以一貫拉尾音的慵懶口吻、不時岔題又屢次搶話，審判長似笑非笑，不止一次糾正她「等問題說完，問號都還沒出來呢」，她細數任內處理917件選服案「沒人可以跟我比」，狀似委屈地哭出來，審判長喊休庭10分鐘讓她平復。

結束逾3小時作證後，審判長和檢辯雙方忙著安排後續庭期，應曉薇坐在證人席突低頭嘔吐，審判長關心她「需要嘔吐袋嗎」，她說每天都會這樣、習慣了，吐過就好，她的女兒應佳妤從旁聽席獲准上前照料，母女倆開完庭牽手在夾道人群中緩行2分鐘，有如漫步星光大道，感謝眾人關心。

▲▼涉犯京華城案的台北市議員應曉薇，今（30日）到台北地院結束作證，與女兒應佳妤牽手離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案的台北市議員應曉薇（左），今（30日）到台北地院結束作證，與女兒應佳妤（右）牽手離開。（圖／記者黃哲民攝）

檢方起訴應曉薇收取威京集團主席沈慶京5250萬元賄賂，以索資、頻開協調會或責罵公務員等方式施壓，護航京華城改建案違法取得20%容積獎勵，賄款包括以捐助與應曉薇有關的5個協會之名支付，以及威京集團替應曉薇月付5萬元酬勞給顧問吳順民，涉犯收賄等罪嫌。

應曉薇到案被羈押禁見1年多，本月（9月）5日獲准交保3000萬元，她始終不認罪，今作證時，把自己定位成中立的搭橋者，讓京華城與台北市府自行溝通，她曾轉交京華城的陳情資料，給同案被告、時任副市長彭振聲，時任台北市都市發展局長、同案被告黃景茂當時也在場。

應曉薇說跟吳順民把陳情資料交給彭振聲就走，厚厚一疊陳情資料她沒看，也看不懂，至於市府相關局處事後如何處理，「跟我無關」、「民代就只代為轉達陳情」、「別把台北市議員想得太偉大」。

應曉薇證實陳情資料是陳玉坤給她，陳玉坤流淚向她苦苦哀求「公司快倒了」，她不忍1個7、80歲老人，每次為京華城開協調會，就哭不停，所以2020年在便當會，把京華城要求調整基準容積率為560%的訴求，擠進議案。

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台北地院今（30日）審理京華城案，台北市前市長柯文哲出庭。（圖／記者徐文彬攝）

但那時大眾關注的是新冠疫情，每場便當會僅40分鐘，她為疫苗通行證跟柯文哲吵15分鐘，京華城在7、8個議案排最後，她請柯關心一下京華城的訴求，「講不到10秒鐘」，結果才5天就收到市府回覆，她覺得被敷衍、認為「市府沒深思熟慮」。

檢方指監察院2018年已糾正北市府，應把京華城基準容積率從392%調整為560%，何需她在2020年仍提此事，應曉薇說「就是沒進度啊」，至於市府如何回應、「干我什麼事」，她也不會告訴陳情人取得什麼進展，因為「沒必要」。

提到同樣在庭的吳順民，應曉薇謝意爆棚，盛讚吳是「我的老師、我撿到的寶」，吳從都發局退休，有都計專業，到她服務處美其名為無給職顧問、其實是志工，還常自費帶蔥油餅慰勞她的助理，卻很倒楣，成為無辜捲入風波的路人甲，「我很愧疚，早知道就不邀他了」。

應曉薇自稱介紹吳順民去當威京集團顧問，就算領薪水，與擔任她的無給職顧問不衝突，「運動選手也能自己開道館」，她跟沈慶京是舊識，看在彼此共同老師的分上，沈也應該幫她，但她是替京華城轉達陳情，可不是幫威京集團。

▲▼ 台北地院審理京華城案沈慶京出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲ 台北地院今（30日）審理京華城案，威京集團主席沈慶京出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

應曉薇說跟柯文哲只在4種公務場合見面，沒彼此手機號碼、平常不往來，「對不起啊柯市長，我們不熟」，她從沒施壓公務員，「任何個案都不會」，她嬌嗔起訴內容「怎麼99.5%跟事實不同咧！」起訴說她帶沈慶京去見柯，「寫得跟真的一樣！我沒有就是沒有嘛～」

應曉薇證詞不僅呼應柯文哲說2人僅有公誼但無私交，還有意無意提起1位「人很好、胖胖的檢察官」，勸她認罪卻不肯像「包青天」教她怎麼認罪，頓時惹起不少人會心竊笑，知道她指的是公訴檢察官姜長志，多次跟柯當庭鬥嘴，柯也曾用「胖胖的檢察官」代稱姜。

應曉薇強調，柯文哲擔任北市長期間，北市府有很多PM（專案管理人），但檢方跟特定媒體別的都不提，只提彭振聲被指派為京華城案的PM，她覺得很遺憾，這樣「不逼死他老婆才怪，太可惡了！」

09/29 全台詐欺最新數據

京華城案作證又哭又吐　應曉薇輕哼「跟柯P不熟」代轉陳情沒施壓

台北地院審理京華城案，今（30日）以證人身分傳喚被告應曉薇應訊，同案被告柯文哲再批檢方羅織罪名，卻提不出他跟應曉薇有犯意聯絡的證據，柯並虧台北市政風處日前發布新聞稿，回應他質疑的政治偵防時，竟稱呼他「柯前領導」，難道已被中共接管，不然怎用中共語氣發稿。

免費訂閱《ETtoday電子報》
