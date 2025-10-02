快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

▲涉犯京華城案認罪的台北市前副市長彭振聲，甫遭喪妻之痛，再傳日前喪母。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案認罪的台北市前副市長彭振聲，今年（2025年）7月才喪妻，日前又於審理期間喪母，台北地院今（2日）開庭時，柯文哲當庭聲請出席彭母大後天（5日）中午12點告別式，審判長諭知柯以公開行程方式出席彭母公祭，不受交保附加條件限制。

北院合議庭上月（9月）15日第4度准許柯文哲交保7000萬元，附加條件為「不得與同案被告、及本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問之證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，柯若出席彭母公祭，不免當面向彭振聲致哀，合議庭因此裁准暫時解禁。

彭振聲現年73歲，據悉，他的母親上月22日過世、享耆壽96歲，距離彭妻今年7月1日墜樓身亡，僅2個月餘。柯文哲今當庭聲請出席本月5日星期天中午12點，在北市第二殯儀館（現稱懷愛館）舉行的彭母告別式，彭振聲喪母消息因而曝光。

彭振聲今沒出庭，委由辯護律師到場，提供告別式正確日期，公訴檢察官對於柯文哲的聲請無意見，審判長表示，彭振聲已聲請暫時解除限制住居獲准，並當庭諭知准許柯文哲若以公開行程方式出席彭母公祭，不受交保附加條件限制，若不服裁定可抗告。