　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑　女方不起訴

▲▼彰化賣場「停車場活春宮」賓士後車廂門半開狂晃。（圖／drekyun321授權）

▲彰化一間賣場驚傳有人在停車場內活春宮。（圖／網友授權）

記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化某大賣場地下停車場今年2月曾發生一起「活春宮」事件，一對夫妻疑似在自家休旅車後車廂公然從事猥褻行為，畫面不僅被路人目擊，還遭民眾錄影上傳網路，引發大量討論。判決書指出，林姓男子因公然猥褻罪遭判拘役20日，可易科罰金2萬元，全案可上訴。

根據判決內容，事發於2024年2月23日晚間10點左右，林姓男子與妻子開著賓士抵達彰化某大賣場地下停車場。林男脫下外褲及內褲，走到後車廂，打開尾門，以跪坐姿勢前後擺動腰臀部，模仿性交動作，該行為明顯裸露下半身，足以讓現場民眾目睹。

民眾目擊後錄下影片PO網表示，「在停車場打砲還不關車門很瞎，不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去餒」，而該影片更吸引超過530萬人次瀏覽。同時，原PO也打電話給賣場值班人員通報，賣場隨即向轄區警方舉報。警方根據車牌通知林男到案說明，並依妨害風化罪嫌函送偵辦，事後林妻公然猥褻不起訴。

判決書指出，林男的行為發生在「不特定人皆可以見聞」的大賣場停車場，公然裸露生殖器並做出性交姿勢，已造成見聞者心生反感，嚴重破壞社會善良風俗。林男辯稱，他只有做出動作，但沒有真的與妻子發生關係。

法院審酌林男犯後坦承犯行，以及其過去曾因酒駕遭判刑等前科紀錄，最終量處拘役20日可易科罰金2萬元，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台鐵五權站務員遭推落軌！「差6秒變肉泥」驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑　女方不起訴

恐怖瞬間！台鐵五權站務員遭推落軌　「差6秒變肉泥」驚悚畫面曝

嗆斬首賴清德要被《國安法》辦了　館長直播：被羈押了請幫我家人

高雄長照女嫁老榮民「9天拿到房就閃」　法院准離婚但拿不回房

快訊／無票硬闖車站！台中男「怒推站務員墜軌」　警火速逮人

孩童高樓「坐陽台圍欄」用餐　他目擊驚呼：超級恐怖　

北市驚悚命案！女失聯4年「成乾屍」慘死租屋處　妹悲控死因不單純

又見詐騙害命！中秋拜完地基主尿急　哥驚見失蹤14月弟成枯骨

單親爸倒家中亡！10歲雙胞胎「以為在睡覺」伴屍整夜　坎坷背景曝

登谷關波津加山14小時未準備好　女山友膝蓋擦挫傷背負下山

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

彰化大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑　女方不起訴

恐怖瞬間！台鐵五權站務員遭推落軌　「差6秒變肉泥」驚悚畫面曝

嗆斬首賴清德要被《國安法》辦了　館長直播：被羈押了請幫我家人

高雄長照女嫁老榮民「9天拿到房就閃」　法院准離婚但拿不回房

快訊／無票硬闖車站！台中男「怒推站務員墜軌」　警火速逮人

孩童高樓「坐陽台圍欄」用餐　他目擊驚呼：超級恐怖　

北市驚悚命案！女失聯4年「成乾屍」慘死租屋處　妹悲控死因不單純

又見詐騙害命！中秋拜完地基主尿急　哥驚見失蹤14月弟成枯骨

單親爸倒家中亡！10歲雙胞胎「以為在睡覺」伴屍整夜　坎坷背景曝

登谷關波津加山14小時未準備好　女山友膝蓋擦挫傷背負下山

館長嗆斬首賴清德　律師曝「已涉犯2罪」：若受中國指示可關10年

彰化大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑　女方不起訴

美周記／法國小眾香水索菲黎諾10款淡香精亮相、SABON死海身體保養組必收

哈隆增強中颱「詭樣大轉彎」全閃避　東北風來了2地雨變天！

STAND OIL快閃店「買包送包」超划算！秋冬必備大包推薦　能裝筆電、鬆弛感拉滿

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

川普搶先恭喜高市早苗！稱「日本首位女首相」智慧與力量兼具

《Minecraft》玩家花14年抵達「邊境之地」　跨1200萬方塊慈善傳說

醫曝中秋千萬別讓貓戴柚子帽！2成分會引起過敏　誤舔食恐上吐下瀉

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

【佛祖街現況】災後Day14仍是土石山！上校進駐指揮力拚2天復原

社會熱門新聞

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

以為爸爸睡著了…10歲雙胞胎守亡父一夜

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

又見詐騙害命！拜完地基主尿急　哥驚見失蹤弟成枯骨

佳德PO文「整箱鳳梨被搬走」　松山警方回應了

北市女失聯4年成乾屍！妹搬隔壁才發現

即／台中男推站務員墜軌！警火速逮人

台南無照猴過彎狂飆撞死好友　驚悚畫面曝光

即／館長嗆斬賴清德狗頭　刑事局緊急報請偵辦

更多熱門

相關新聞

又見詐騙害命！拜完地基主尿急　哥驚見失蹤弟成枯骨

又見詐騙害命！拜完地基主尿急　哥驚見失蹤弟成枯骨

彰化一名男子今天前往自家山中果園拜地基主，尿急前往廁所時，驚見一具人類枯骨，經衣著辨識，確認是已經失蹤14個月的弟弟，據指出，死者生前因被詐騙而欠下大筆債務，加上身體長期病痛而致發生憾事，由於家屬無力負擔喪葬費，快樂天堂基金會將全力協助殮葬事宜。

即／彰基放射腫瘤科辦公室突冒煙起火！

即／彰基放射腫瘤科辦公室突冒煙起火！

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

卡通氣球棒助攻　彰化幼兒流感接種率衝75%

卡通氣球棒助攻　彰化幼兒流感接種率衝75%

男子亡閨蜜領走7萬6　這畫面讓法官判無罪

男子亡閨蜜領走7萬6　這畫面讓法官判無罪

關鍵字：

彰化大賣場活春宮猥褻判決

讀者迴響

熱門新聞

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

陳詩媛懷孕當天錄吳姍儒節目

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

以為爸爸睡著了…10歲雙胞胎守亡父一夜

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

判川普敗訴　美國法官住處爆炸起火3人受傷

這間超商一次開出2個發票大獎　買菸爽中1200萬

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面