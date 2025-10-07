彰化大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑　女方不起訴

▲彰化一間賣場驚傳有人在停車場內活春宮。（圖／網友授權）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化某大賣場地下停車場今年2月曾發生一起「活春宮」事件，一對夫妻疑似在自家休旅車後車廂公然從事猥褻行為，畫面不僅被路人目擊，還遭民眾錄影上傳網路，引發大量討論。判決書指出，林姓男子因公然猥褻罪遭判拘役20日，可易科罰金2萬元，全案可上訴。

根據判決內容，事發於2024年2月23日晚間10點左右，林姓男子與妻子開著賓士抵達彰化某大賣場地下停車場。林男脫下外褲及內褲，走到後車廂，打開尾門，以跪坐姿勢前後擺動腰臀部，模仿性交動作，該行為明顯裸露下半身，足以讓現場民眾目睹。

民眾目擊後錄下影片PO網表示，「在停車場打砲還不關車門很瞎，不是所有人都想看小蛋蛋晃來晃去餒」，而該影片更吸引超過530萬人次瀏覽。同時，原PO也打電話給賣場值班人員通報，賣場隨即向轄區警方舉報。警方根據車牌通知林男到案說明，並依妨害風化罪嫌函送偵辦，事後林妻公然猥褻不起訴。

判決書指出，林男的行為發生在「不特定人皆可以見聞」的大賣場停車場，公然裸露生殖器並做出性交姿勢，已造成見聞者心生反感，嚴重破壞社會善良風俗。林男辯稱，他只有做出動作，但沒有真的與妻子發生關係。

法院審酌林男犯後坦承犯行，以及其過去曾因酒駕遭判刑等前科紀錄，最終量處拘役20日可易科罰金2萬元，全案可上訴。