民生消費

全台阿米備戰搶購！TinyTAN盲盒明日開賣　粉絲狂喊：假都請好了、沒抽到本命不回家

台灣麥當勞,韓國天團,阿米,TinyTAN盲盒,公仔（圖／業者提供）

▲台灣麥當勞將於10/8開賣TinyTAN盲盒，消息一出，社群立即引發熱烈討論。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

全台阿米準備尖叫！台灣麥當勞宣布開賣韓國天團的Q版分身TinyTAN盲盒，全套7款公仔將在10/8同步推出，消息一出立刻在 Threads、Dcard、IG 等各大社群平台引爆話題，隨著開賣時間逼近，粉絲們的搶購情緒全面沸騰，不少人直呼「一定要抽到本命」、「沒抽到不回家」，討論熱度直線飆升，預告將迎來一場秒殺級熱購戰。

等了好久，終於等到天團全員退伍、大勢歸來，準備於2025年下半年展開活動重返舞台，2026年將發行新專輯並舉行世界巡迴演唱會，讓粉絲感到興奮與期待。此時台灣麥當勞開賣TinyTAN盲盒，彷彿替回歸前暖身，讓社群瞬間嗨翻，「假請好了，錢包也準備好了」、「已經決定10/8吃麥當勞，誰都別想攔我」、「錢包君，請獻出你最後的忠誠吧」、「約好朋友大家一起吃麥當勞、抽盲盒，用公仔為他們的回歸應援！」各種留言洗版，粉絲的熱情溢出螢幕。

台灣麥當勞,韓國天團,阿米,TinyTAN盲盒,公仔（圖／業者提供）

▲TinyTAN盲盒即將開賣，粉絲想入手的心情被推向最高點。（圖／翻攝自社群平台）

本次登場的「TinyTAN 盲盒」ENCORE版共有7款公仔，韓國天團RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook七位成員化身為可愛角色，他們透過「魔法之門」穿越現實與幻想界線，展開一段奇幻旅程，每款公仔都穿上融入麥當勞元素的特別服裝，將經典紅黃配色、象徵性的「M」字標誌與黃色微笑等品牌符號巧妙結合，讓跨界合作的趣味與新鮮感瞬間拉滿。

不同角色的細節設計更是展現獨特巧思，從髮色、手勢、姿態到服裝都細膩到位，完整捕捉了成員各自的特質與魅力。RM左手握拳舉起，氣勢十足，展現隊長自信；Jin戴著橘色頭帶，俐落造型中帶出沉穩氣質；SUGA的薄荷藍髮色搭配黑色頭帶，身體微傾，動作可愛才華感十足；j-hope則以一頭深紅髮色配上紅色套裝，擺出舞蹈前奏的姿勢，整體洋溢著陽光活力；Jimin金色短髮微微蓬鬆，雙手比出V字手勢，臉上帶著溫暖笑容，充滿治癒的魅力；V的一頭灰色微捲髮，慵懶姿態，散發出獨特的舞台魅力；Jungkook戴著黑色漁夫帽搭配一身黑衣，酷帥神秘又隨興。

台灣麥當勞,韓國天團,阿米,TinyTAN盲盒,公仔（圖／業者提供）

▲TinyTAN ENCORE版盲盒，七款角色穿上麥當勞經典標誌，萌度爆表。（圖／品牌提供）

這套萌度爆表的K-Pop公仔以縮小版的舞台造型亮相，生動、好看、好擺又好拍，兼具可愛與質感，隨盒還附有雙面人物小卡，可隨身攜帶、大方展示，或與朋友交換喜愛角色，不僅吸引粉絲爭相入手，就連非粉絲看了也難以抗拒，直呼「這根本是必收擺飾」，收藏慾望全面升溫。

此次盲盒可說是誠意滿滿，除了把公仔帶回家，更結合創新數位體驗，只要掃描包裝上的專屬QR Code，即可解鎖觀看TinyTAN的專屬演出，在有趣的互動中感受更全面的角色魅力，為收藏加值，也讓日常多一份療癒與驚喜。

不過想在第一時間入手，開賣時間、價格與限購規則得先搞清楚。此次麥當勞TinyTAN盲盒採「加價購」形式，將於 10/8 早上10:30正式發售，全套7款公仔同步推出，只能在門市指定櫃台購買，凡購買任一超值全餐，即可加價 $129元獲得盲盒乙個，每盒內含隨機公仔與專屬小卡，數量有限售完為止，每人每筆限購4個。

台灣麥當勞,韓國天團,阿米,TinyTAN盲盒,公仔（圖／業者提供）

台灣麥當勞,韓國天團,阿米,TinyTAN盲盒,公仔（圖／業者提供）

台灣麥當勞,韓國天團,阿米,TinyTAN盲盒,公仔（圖／業者提供）

台灣麥當勞,韓國天團,阿米,TinyTAN盲盒,公仔（圖／業者提供）

TinyTAN盲盒話題持續升溫，隨著「倒數一天」、「即將開賣」等關鍵字在社群中出現，粉絲情緒被推向最高點，有人分享揪團代抽攻略瞄準本命，有人發起交換社團提前分配角色，誓言收齊一整套，甚至有「收購盲盒」討論，只怕與本命錯過。社群可見大量粉絲貼文，把盲盒當作提前應援的儀式，用實體收藏陪伴自己度過回歸前的等待時光，同時，「購買協助」、「代購轉售」的熱度同步發酵，銷售聲量在開賣前夕衝到頂點，顯示粉絲的入手決心，這波麥當勞TinyTAN盲盒開賣被看好將再創「限量秒殺」的新紀錄。

10/06 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

