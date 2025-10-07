「挖土機超人」英勇身影曝！救災8天不幸感染亡　兒：為爸感到驕傲

記者沈繼昌、陸運陞、莊智勝／桃園報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流導致下游光復村嚴重洪災，桃園市挖土機業者林鴻森聞訊後，次日即主動載運小山貓、怪手前往災區連續救災8天，未料過程中左小腿不幸受傷感染敗血症，最終於中秋夜於林口長庚不治身亡。林家長子今(7日)首度受訪，林鴻森在災區開著挖土機的身影首度曝光。

▲桃園市挖土機業者林鴻森在花蓮災區救災的英勇身影曝光。（圖／家屬提供）

據了解，林鴻森家住桃園市蘆竹區，平日經營挖土機工程，在花蓮光復洪災後，林毫不猶豫載運挖土機、小山貓等機具奔赴花蓮，與侄子一同投入災區復原工作；侄子救災到第6天先行返家，而林鴻森則持續堅守，但第7天時林的左腳不慎遭刺傷，傷口逐漸腫脹，第8天時已經出現惡化，林鴻森驚覺情況不對，才自行聯繫救護車前往門諾醫院治療。

醫院初步診斷林的左腳傷口感染，經與家屬協商後決定轉送林口長庚醫院，未料到院時林鴻森病況急轉直下、陷入昏迷，院方雖全力搶救，但仍因感染引發敗血症，導致多重器官衰竭，最終於中秋夜不幸離世。

針對這起不幸消息，總統賴清德、桃園市長張善政都將前往林鴻森靈堂捻香致意。今(7日)林鴻森兒子也提供爸爸在災區開著怪手救災的照片，讓災區英雄身影首度曝光，並表示對於爸爸救災的義舉感到驕傲。

▼林鴻森受傷感染不幸身亡，兒子表示對爸爸的義舉感到驕傲。（圖／家屬提供）