地方 地方焦點

桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑　水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

圖、文／桃園市政府觀旅局提供

桃園市政府觀光旅遊局自本周中秋連假至11月16日在大溪慈湖園區舉辦「來慈湖 潮復刻」活動，從【國人集體記憶】為出發點，展開為期七週潮復刻主題日活動，帶領大家重溫60-90年代生活、影視、音樂、流行等懷舊年代，現場還有創意光雕、日夜水舞、老派生活市集、三大美拍裝置藝術、手作體驗、多元集客表演及限量免費通關贈品等活動亮點，以及慈湖遊客中心全新主題展開放參觀，邀請大家中秋、雙十及假日一起來慈湖享受這場兼具夢幻浪漫、歡樂趣味、人文走讀的慈湖派對。活動首週主題「潮70年代懷舊熱舞」登場，水舞「留言」暖暖賀中秋，歡迎大家這個中秋連假來慈湖寄情跳舞，「Let’s go CIHU, Shall We Dance」。

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

賞月約會來慈湖 月下水舞寄情甜上心頭
「來慈湖 潮復刻」活動首週結合中秋佳節正式登場。桃園市政府觀光旅遊局今年創意、浪漫再升級，不僅首度打造慈湖遊客中心音樂光雕秀，更首度推出與民眾互動的夜間水舞燈光秀，以「70 年代〈水光情書〉」為題，開放民眾可以進行「暖心留言」，在月下浪漫水霧上，放上傳情寄語。10月5日邀請桃園市副市長蘇俊賓與大家一同賞月看水舞，首封水光情書由蘇副市長獻上暖心留言，緩緩水霧出現「花好月圓佳節夜，中秋節快樂」，祝賀大家中秋佳節闔家愉快，歡迎大家賞月約會來慈湖。

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

潮復刻主題活動報名開箱 雙十懷舊舞台藝人壓軸公開
桃園市政府觀光旅遊局以「潮復刻」精神打造「最具挑戰的活動設計」，從10月5日至11月16日，連續七週舉辦不同類型活動，內容橫跨藝術、音樂、運動與娛樂等領域，週週有驚喜，揪大家一起玩「想當年」梗，往昔今日記憶交疊回味，要讓大家一來再來、一玩再玩。下週結合雙十節慶，帶來「潮80年代民歌金曲」，將邀請到華語歌壇女力搖滾教母金智娟(娃娃)壓軸，帶來多首經典暢銷歌曲；另外，民眾敲碗期待的「潮70年代定向探索」、「潮80年代劇本不NG」、「潮90年代來電五十」、「潮70年代五燈獎」共4項活動即日起開放報名，更多活動資訊，歡迎民眾可至活動官網及「樂遊桃園」粉絲專頁查詢。
https://www.2025cihu.com.tw/#Event%20Sign-Up

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

慈湖遊客中心全新風貌 邀您走讀認識歷史上的慈湖
民眾敲碗已久的慈湖遊客中心整修工程正式完工，於114年10月4日與「來慈湖 潮復刻」活動同步登場，邀請市民與遊客一同感受全新風貌。全新佈展主題涵蓋「五星上將」、「後慈湖戰備」、「慈湖風光」以及「北橫門戶」等面向，完整呈現「慈湖」本身的歷史、戰略、人文、交通、自然、休憩等潮流演變與多重價值；此外，慈湖遊客中心全新放映室將播放以北橫風貌及秀麗景點為主題之影片，讓民眾可以觀賞台七線與慈湖之美，深入了解慈湖的歷史背景，更能體驗北橫入口獨有的文化魅力與自然風光。

慈湖遊客中心將自11月1日起推出定時導覽服務，導覽時間為09:30、10:30、14:30、15:30共4場，每場導覽約20分，此外，「來慈湖 潮復刻」活動期間期間，也將有服務人員於慈湖遊客中心中提供遊客諮詢服務。

活動期間遊慈湖免費停車 大眾交通工具順遊更方便
為了讓民眾有更好的活動體驗，桃園市政府觀光旅遊局及桃園市政府風景區管理處合作，推出慈湖活動日到「慈湖遊客中心停車場」及「北橫遊客中心停車場」停車享有免費服務；此外，本活動也規劃活動免費接駁車，接駁「北橫遊客中心」與「慈湖活動會場」，接駁時間為每日下午13：30至晚間20：30。慈湖周邊還可串遊大溪、復興、龍潭，歡迎民眾可搭乘台灣好行觀光巴士或大溪線市區公車來場豐富的「大龍門」之旅吧。

活動期間，為舒緩台七線假日交通負擔，從復興區下山而未規劃前往慈湖的民眾，可改走石門水庫方向上國道三號，石門水庫大灣坪下午17：00後入園免收費，歡迎民眾多加利用。往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區，接國道3號三鶯交流道。更多活動詳情，請至「樂遊桃園Facebook」、「桃園觀光導覽網」查詢。

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

七週潮復刻主題日：
●10/5-10/6「潮70年代懷舊熱舞」：參考70-80年代經濟起飛下年輕人流行的娛樂「去舞廳跳舞」，與「中華台灣觀光旅拍婚禮產業發展協會」異業合作，將慈湖打造成為大型「交誼廳、舞廳、俱樂部」，現場將有專業舞團穿著復古潮服，表演走秀並帶領大家大跳社交舞(華爾滋、探戈、恰恰)，一起回顧「Dance」年代。

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

●10/10「潮80年代民歌金曲」：參考老三台音樂綜藝節目，將慈湖打造成大型卡拉ok盛會，不僅開放民眾點歌與K歌，也將邀請榮獲本市歌唱競賽的得獎者到現場表演熱唱；此外，也將邀請華語歌壇女力搖滾教母金智娟(娃娃)壓軸演出，將帶來多首膾炙人口的懷舊金曲，追憶「想當年」那思親思友思鄉思國的情懷，絕不能錯過。

●10/18「潮70年代定向探索」：我國1975 年開始引進定向活動，時至今日已逐漸普及的戶外活動。本次與「桃園市定向越野協會」異業合作，將使用慈湖園區及頭寮步道，規劃「親子定向組」與「單人越野競賽組」兩梯次，讓運動能夠結合益智、運動、趣味，完成自我挑戰。

●10/25「潮80年代劇本不NG」：參考各類經典懷舊影視小說劇情，並結合時下的「劇本殺遊戲」，將慈湖打造出沉浸式推理與角色扮演場域，角色扮演者須透過不斷對話及人際互動才能破關，此類遊戲寓教於樂，能促進人際交流。此外，也將與「北橫之驛」合作設置關卡，擴大遊戲版圖，增加趣味。

●11/1「潮90年代來電五十」：參考80末~90中轟動全台大型相親節目「來電五十」精神，以具現代感的互動方式，將慈湖打造成大型「結緣」場域。活動按照年齡分兩個組別，20-45歲「青春迴廊組」，46-60歲「成熟魅力組」，組別不同，規劃不同的互動配對橋段，歡迎單身貴族們前來報名參加。此外，也將與「北橫之驛」合作設置浪漫溫馨的互動場域，增添活動層次與質感。

●11/8，「潮70年代五燈獎」：參考60、70年代知名歌舞競賽、我國選秀節目鼻祖「五燈獎」，規劃「歌唱組」及「舞蹈組」兩種賽制。初賽將舉辦線上海選徵件，排名前20名晉級，11/8到慈湖進行決賽，邀請業界專家擔任評審，決賽前三名獲頒獎金與獎狀。
〔歌唱組：第一名5000元、第二名3500元、第三名2500元〕
〔舞蹈組：第一名8000元、第二名6000元、第三名5000元〕

●11/15-11/16「潮60年代露天電影」：參考60年代我國開始流行之「廟口露天電影」模式，以慈湖遊客中心紅磚瓦建築為背景，重現早期戶外電影的溫馨、浪漫場景，並舉辦2場懷舊布幕電影派對，精選老少咸宜的影片，讓大家能悠閒愜意度過假日時光。

▲▼桃園「來慈湖 潮復刻」中秋連假開跑 水舞光雕點亮慈湖璀璨夜空。（圖／桃園市政府提供）

桃園市副市長蘇俊賓5日晚間前往大溪區，出席「2025『來慈湖‧潮復刻』開幕式」活動表示，市府近年積極改造慈湖旅遊環境，結合文化、生態與設計美學，展現「新慈湖、新風貌」。自即日起展開為期七週的「潮復刻」主題活動，期大家感受歷史、人文與自然交織的景觀魅力與美麗的日夜景觀。

