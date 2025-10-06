　
地方 地方焦點

桃園打造慈湖日夜美景　觀水舞、逛市集、拍美照一次滿足

▲桃園打造慈湖日夜美景

▲桃園打造慈湖日夜美景。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓5日晚間前往大溪區，出席「2025『來慈湖‧潮復刻』開幕式」活動表示，市府近年積極改造慈湖旅遊環境，結合文化、生態與設計美學，展現「新慈湖、新風貌」。自即日起展開為期七週的「潮復刻」主題活動，期大家感受歷史、人文與自然交織的景觀魅力與美麗的日夜景觀。

蘇俊賓指出，慈湖是全臺少數兼具歷史、軍事與生態價值的景點，10月份適逢中秋節、國慶日及光復節，是深度旅遊的黃金月份，他力邀民眾可多來大溪、北橫與復興。大溪正推動多項創新設計，從白天到夜晚皆有不同的風景與文化體驗，歡迎大家一同慢遊桃園，深入感受在地之美。

▲桃園打造慈湖日夜美景

另外，市府團隊正推動拉拉山國際暗空認證計畫，將打造全臺第二座暗空公園。期盼讓孩子們能在無光害的夜空下仰望星斗、觀賞螢火蟲，體驗自然與文化共融的夜間風貌，這項改造不僅為環境永續，也為下一代打造可學習與體驗的自然場域。

觀旅局表示，市府自2020年起於慈湖園區辦理水舞展演，今（114）年邁入第6屆，以「潮復刻」為主題，從60至90年代的集體記憶出發，結合生活、影視、音樂與流行元素，打造跨世代共感氛圍。活動內容包含創意光雕、日夜水舞、懷舊主題市集、拍照打卡裝置、手作體驗、多元表演及限量贈品等，讓民眾賞月、觀水舞、逛市集、拍美照一次滿足。

觀旅局進一步表示，慈湖園區為國家級觀光熱點，不僅是大溪連結復興的重要節點，更是全臺最大的人物雕塑公園。今年10月4日整修完工的「慈湖遊客中心」正式開幕，新展覽以「五星上將」、「後慈湖戰備」、「北橫門戶」為主題，重現慈湖多元價值，並設置放映室播放北橫美景影片，讓遊客深入了解在地故事。

