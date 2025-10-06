出發當鏟子超人　車站遇小天使發「補給急救包」！他一看感動炸

▲原PO收到小禮物。（圖／網友授權）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，全台志工及善心人士紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤，就有網友指出，在台北的台鐵閘口處，遇到一名手上拿著小籃子的小姊姊，得知他要去花蓮救災，便遞上一包「救災包」，裡面有電解質補給品、食鹽水等物品，讓他超感動。

有網友在Threads發文，在台北捷運乘時遇見一名手提小籃子的小姐姐，對每位經過的人誠懇地詢問「你要去花蓮嗎？」如果對方點頭，她便會遞上一個小袋子，裡頭裝著救災小補給，「裡面沒有商標、沒有宣傳，只有一份真心準備的小補給。」

原PO原本以為這是某個廠商的活動或促銷，但仔細一看，才發現這一切只是出自陌生人單純的善意，無任何名號，也無求回報，這樣的舉動讓他直呼「純粹到讓人鼻酸」。

貼文曝光，許多網友大讚，「也是彼此的真誠。如果不在台灣，在世界其他地方，別人遞的東西真不敢用。是人民長期建立的善意和互信」、「每個人都在用自己的方式，賦予來到世上的意義」、「每一個人都在用他的方式幫助救災，謝謝每位無名英雄」、「這個真的會哭出來欸⋯每個人都盡力用不同的方式付出些什麼，可以去鏟的就去鏟了，不能去鏟的就支援去鏟的」。

也有許多網友收到陌生人的善舉，「星期日晚上在北車的票閘出口，看到一群年輕人帶著至少2大紙箱的手搖飲及『感謝鏟子超人，辛苦了』的標語，默默站在出口處等待著滿身泥土的帥哥美女們，當下真的覺得台灣人真的很棒很有愛，都在以自己的方式在愛、在守護這片土地」、「我在板橋車站也有收到小天使的禮物」。

．本文經「網友＠francis.ck.lee」授權轉載。