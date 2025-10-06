　
生活 生活焦點

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲今天是福德正神土地公生日。圖為香火鼎盛的烘爐地南山福德宮。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是農曆八月十五，是中秋節，也是福德正神土地公的聖誕千秋。清水孟星座塔羅的小孟老師分享，生肖屬「狗、羊、龍、馬、雞」能被月神娘娘加持，財運一路旺到聖誕節。

第五名：雞

在中秋節能得到月神娘娘加持，在溝通方面能夠更自信、更清晰表達自己，並在交流中表現出創造性，同時也能保持專業度。

第四名：馬

在中秋節能得到月神娘娘加持，在個人成長、自我表達或工作領域發展會有不錯的機會，可能是新的項目提升，或是工作上的變化，都會讓你蒸蒸日上。

第三名：龍

在中秋節，你在外表和個性上具有吸引力和魅力，有助於建立和諧的人際關係；同時會有很強的自信，能在商業經營方面取得不錯的成績，笑傲江湖。

第二名：羊

能得到月神娘娘守護，表現出豐富創意，幫自己獲得財富；也有機會在工作方面，有較聰明且有效的表現，提升財務狀況。

第一名：狗

中秋愛情有機會幫你得到更廣的財務收入，若有家族事業，月神娘娘能加持，讓你更能與家人有效溝通，進而提升財務水平，更有機會取得投資方面的偏財運。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

10/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

今天是中秋節，恰逢天赦日！命理師柯柏成分享「月光祈福淨化法」，民眾能祈求許願，並將月光加持過的「福水」喝完，代表將圓滿的能量融入自身。

中秋土地公小孟老師

