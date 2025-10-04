　
地方 地方焦點

屏東警廟口宣講！全民來當「防詐超人」　檢舉獎金最高千萬

▲屏警跨域合作廟口宣講防詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏警跨域合作廟口宣講防詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警局持續將防詐宣導帶進社區，今(4)日與屏東市快樂成長協會合作，在天后宮舉辦的「秋節會員聯誼」活動中，以真實案例分享提醒長者注意防詐，並宣導內政部新公布的「檢舉詐欺犯罪獎勵辦法」，只要檢舉詐欺犯罪成功，最高可領取1,000萬元獎金。警方強調，防詐需要全民參與，檢舉不僅能積功德，還能守護社會安全。

▲屏警跨域合作廟口宣講防詐。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警方表示，內政部於10月1日所公布「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，只要「檢舉人」在詐欺犯罪未被發覺前，親自向具有偵查權之檢察機關或司法警察機關提出檢舉，並製作檢舉筆錄，其所檢舉之犯罪經法院判決三年以上有期徒刑之罪，將會先依「詐欺犯罪案件檢舉獎金發給基準」所定金額核發三分之一獎金，於有罪判決確定後，再行發給其餘獎金，合計最高可領取1,000萬元檢舉獎金。

而「被害人」就自身被害事實檢舉、匿名或拒絕製作筆錄者，以及涉及共同犯罪、教唆或幫助他人犯罪者，均不在獎勵範圍內。

警察局長甘炎民表示，防詐不只是警方的事，要靠全民的力量共同參與，未來將持續擴大與不同領域的合作，讓「防詐」不再是口號，而是深入民眾生活的行動，讓人人都是「防詐超人」，共同守護在地的平安與幸福，也期望大家告訴大家，檢舉詐欺犯罪，最高可獲得1,000萬元的檢舉獎金，要勇敢站出來舉報，既做善事積功德又可賺大錢。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

